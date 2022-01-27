الرعاية الصحية: نجاح 5 منشآت بمحافظة الأقصر في اجتياز معايير التسجيل القومية...

نجحت 5 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أول محافظات الصعيد تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، في التسجيل وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا، والذي يضمن بدوره تأهيل المنشأة للاعتماد ويعكس تقديمها أفضل الخدمات الطبية للمرضى بأعلى معايير الجودة العالمية.

????شملت المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل، 4 وحدات طب أسرة "نجع أحمد سعيد، أبو طربوش، الشغب، الزمامي"، إضافة إلى مركز طب أسرة "العوامية" بمحافظة الأقصر.

???? تقدم المراكز والوحدات الصحية خدمات الرعاية الصحية الأولية والأساسية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتشمل خدمات "الطوارئ، الباطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، رعاية الحوامل، طب الأسرة، التطعيمات، تنظيم الأسرة، الصيدلية، المعمل"، إضافة إلى خدمات الرعاية الطبية وأماكن علاج كبار السن، وغيرها من الخدمات الصحية الأولية والتى تمثل حوالى 80% من احتياجات الفرد الصحية.

???? بعد تسجيل المنشآت الخمس وصل عدد المنشآت الصحية التي تم تسجيلها بمحافظة الأقصر حتى الآن 39 منشأة صحية تم تسجيلها لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويعد نجاح التسجيل هو أول خطوات اعتماد تلك المنشآت وضمان تقديمها خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.