/675456/وصول-زوجة-موسيماني-إلى-القاهرة-للتفاوض-مع-إدارة-الأهلي-لتجديد-التعاقد

وصلت منذ قليل موريرا، زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي والقائمة بمنصب وكيلة أعماله أيضا إلى القاهرة للاجتماع مع إدارة النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتجتمع موريرا اليوم مع إدارة النادي الأهلي من أجل الانتهاء من إجراءات تجديد تعاقد بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. وكان موسيماني تحدث قبل أيام بضرورة تجديد التعاقد من أجل التركيز قبل كأس العالم للأندية بالإمارات الشهر المقبل.

وانتشرت اخبار تفيد بعرض الأهلي على موسيماني عقد لمدة عامين وراتب شهري 180 ألف دولار. وينتظر الطرفين الوصول إلى حل نهائي قبل سفر بعثة الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

مشاركات النادي الأهلي فى كأس العالم

وشارك النادي الأهلي في 6 نسخ من قبل، حيث تعد ذلك المرة السابعة الذي يشارك فيها، وقدم الأهلي بطولات قوية في كأس العالم عبر تاريخة أخرها العام الماضي عندما حصد المركز الثالث بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ، وفوزه في لقاء تحديد المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي.

لتعد ذلك المرة الثانية التي يحصد فيها المارد الأحمر المركز الثالث بعدما حثث تلك المركز عام 2006، بعد فوزه على كلوب أمريكا الميكسيكي.

ويشارك في البطولة المقبلة الهلال السعودي ليكون هناك أكثر من فريق عربي، ولكن من الصعب أن يتقابل الفريقيان حيث سيلتقي الهلال إذا تأهل للدور نصف النهائي بتشيلسي، أي إذا لعب الفريقان معاً سيكون في الدور النهائي.

ولكن لا يوجد مستحيل في الكرة فإذا تقابل الأهلي والهلال، ستعد تلك المرة الثالثة للنادي الأهلي أن يقابل فريق عربي في كأس العالم ، فقابل المارد الأحمر إتحاد جدة السعودي عام 2005، وتفوق حينها الأتحاد بهدف نظيف للنجم السعودي محمد نور.

وفي العام الماضي تقابل المارد الأحمر مع الدحيل القطري وتفوق عليه بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، وقدم خلالها النادي الأهلي لقاء كبير واستطاع أن يحسم المباراة لصالحة رغم أن البطولة كانت تقام في قطر بملعب الدحيل، وحدثت أيضاً عدة مواجهات يأتي التفوق فيها كمجمل لعرب أسيا على أفريقيا.