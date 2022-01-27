«كلنا معكم»..رئيس شباب النواب يهنئ المنتخب القومي  بعد الفوز علي كوت ديفوار ويوجه رسالة للجماهير 

/675459/كلنا-معكمرئيس-شباب-النواب-يهنئ-المنتخب-القومي- بعد-الفوز-علي-كوت-ديفوار-ويوجه-رسالة-للجماهير

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بعد تأهله إلى دور الـ 8 في بطولة الأمم الافريقية المقامة في الكاميرون وذلك بعد تحقيق الفوز علي منتخب كوت ديفوار.

دوت الخليج

فوز المنتخب الوطني على كوت ديفوار

وأشاد رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية اليوم بروح اللاعبين وقدرتهم على فرض شخصيتهم خلال المباراة وتفوقهم الكبير علي منتخب كوت ديفوار خلال أوقات كبيرة بالمباراة متمنيا التوفيق للفراعنة في باقي مشوار التصفيات .

وقال رئيس لجنة الشباب : باسمي وأسم اعضاء لجنة الشباب أهنئ رجال منتخب مصر لكرة القدم على التأهل لدور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا عقب التغلب على المنتخب الايفواري،متمنيا لهم التوفيق ومزيد من التطور في الأداء خلال المباريات المقبلة من عمر البطولة لإسعاد الجماهير ، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية"

ووجه رئيس لجنة الشباب رسالة دعم للمنتخب المصري مطالبا الجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب للفوز بالبطولة ، قائلا :" كل الدعم لمنتخبنا الوطني يجب ان نتوحد خلفه ونشد من أزره حتي نراه علي منصة التتويج والفوز بالبطولة الافريقية "، متمنيا للمنتخب التوفيق فى مباراته المقبلةأما المنتخب المغربي الشقيق من أجل الوصول الي مباراة الدور قبل النهائي.

فوز مصر على كوت ديفوار

هذا وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.

وحاول مصطفى محمد في كرة استلمها من محمد صلاح، صوبها بقوة ونجح الحارس في إخراجها لركلة ركنية للفراعنة، وبدأ بعدها هدد الأفيال مرمى الفراعنة في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم سنجاري بركلة مزدوجة ،ولكن نجح الشناوي في التصدي للكرة بنجاح.

لينتهي شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي، وسط أداء مميز من منتخب مصر وتهديد مرمى كوت ديفوار في أكثر من كرة.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر منتخب مصر في الضغط على كوت ديفوار، عن طريق عدة محاولات من محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وأتيحت فرصة خطيرة لعمرو السولية، بعد تمريرة خمميزة من محمد صلاح، ولكنه أضاع الكرة فوق المرمى.

وبعد دخول تريزيجيه بدلاً من عمر مرموش، أنفرد بحارس المرمى ولكنه لعب الكرة في الخارج ولم يستغلها بالاشكل الأمثل.

وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح.