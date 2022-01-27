/675460/القادة-للعلوم-الإدارية-تختار-خلود-العشماوي-رئيسا-للجنة-التوصل-لمؤسسات-المجتمع-المدني

أصدر الدكتور أحمد الشريف، الأمين العام لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية الاجتماعية ، قرار بإختيار خلود اسماعيل محمود العشماوي، عضو بالمكتب التنفيذي لموسسه القاده للعلوم الاداريه والتنميه، ورئيس لجنه التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني.

القادة للعلوم الإدارية تختار خلود العشماوي رئيساً للجنة التوصل لمؤسسات المجتمع المدني

وجاء نص القرار انه في يوم الاثنين الموافق 24 /1 / 2022 بعد الإطلاع على اللائحة والنظلم الأساسي، وافق رئيس مجلس امناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية الاجتماعية، علي إختيار السيدة خلود اسماعيل محمود العشماوي رئسا للجنة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، وعضو بالمكتب التنفيذي بقطاع القاهرة الكبرى.

القادة للعلوم الإدارية تختار خلود العشماوي رئيساً للجنة التوصل لمؤسسات المجتمع المدني

واكد الدكتور أحمد الشريف الامين العام لمؤسسه القاده للعلوم الاداريه والتنميه الاجتماعية، أن مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية تدعم جهود وتوجه الدولة في رفع الوعي عند الشباب، وتأهيلهم واستخراج كوارد قيادية جديدة مبدعة حريصة علي خدمة الوطن، طبقًا لجميع البرتوكولات الموقعة مع جميع مؤسسات الدولة؛ لدعم وتمكين الشباب ومواجهة الشائعات، ونشر ثقافة التعايش واستغلال الموارد في خدمة الوطن.

مضيفا بأنه جاءت فكرة انشاء مؤسسة القادة للعلوم الادارية و التنميه لمساندة الدولة المصرية فى خطتها نحو المستقبل و كانت مؤسسة القادة هى المؤسسة الرائدة فى حمل لواء التأهيل و التدريب و رفع الوعى لدى المواطن المصرى و العمل على الاستفادة من القدرات البشرية للشباب.

لذلك ومن المسارعة في تحقيق هذه الغايات، انطلقت مؤسسة القادة من فكرة، والفكرة تبقي ولا تموت، للمساهمة في بناء قدرات شباب مصر بتدريبهم وتأهيلهم مجانا، دون النظر إلي التوجه الديني أو السياسي أو العرقي، بهدف تحقيق أفضل النتائج العملية من خلال التخطيط العلمي المدروس لكل التجارب الحياتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.