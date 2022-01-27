القوي العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

/675462/القوي-العاملة-صرف-15-مليون-جنيه-للعمالة-غير-المنتظمة-بالفيوم

أعلنت وزارة القوى العاملة ، اليوم الخميس، عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و 519 ألفاً و 220 جنيها كرعاية إجتماعية لـ 3011 عامل غير منتظم ، وصرف 14 ألفاً و 336 جنيها رعاية صحية لـ 247 عامل ، فضلاً عن تسجيل 150 عاملاً جديد بالمنظومة بنطاق مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم.

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وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن المديرية قامت بتعيين 556 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب من ذوي القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1785 من راغبي عمل منهم 20 من ذوي القدرات ، فضلا عن استخراج 643 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

مجال التفتيش العمالي

من جانبها هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقرير للوزير حول ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 269 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 12 حملة تفتيشية ، كما تلقت 24 شكوى عمالية ، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 3 منها للقضاء ، وحفظ 8 شكاوي ، وتبقي 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد 7 ندوات توعية للعمال . وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 123 منشأة ، وأسفر عن تحرير 27 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 5 شكاوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .