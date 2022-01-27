/675463/رئيس-سياحة-النواب-تهنئ-منتخب-مصر-بفوزه-وتأهله-لدور-الثمانية-في-بطولة-أمم-أفريقيا

تقدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتهنئة للمنتخب المصري الأول لكرة القدم ( لاعبين ، وجهاز فنى ، وأعضاء البعثة ) بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار والتأهل إلى دور الثمانية فى منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

دوت الخليج

فوز منتخب مصر على كوت ديفوار

وأشادت النائبة نورا على، بالأداء الرجولى الرائع والمتميز الذى قدمه اللاعبون اليوم في مباراة تاريخية أصروا فيها على الفوز والصعود للدور ربع النهائي في البطولة ، متمنية التوفيق للمنتخب المصرى فى مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربى الشقيق فى دور الثمانية.

فوز مصر على كوت ديفوار

هذا وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.

وحاول مصطفى محمد في كرة استلمها من محمد صلاح، صوبها بقوة ونجح الحارس في إخراجها لركلة ركنية للفراعنة، وبدأ بعدها هدد الأفيال مرمى الفراعنة في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم سنجاري بركلة مزدوجة ،ولكن نجح الشناوي في التصدي للكرة بنجاح.

لينتهي شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي، وسط أداء مميز من منتخب مصر وتهديد مرمى كوت ديفوار في أكثر من كرة.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر منتخب مصر في الضغط على كوت ديفوار، عن طريق عدة محاولات من محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وأتيحت فرصة خطيرة لعمرو السولية، بعد تمريرة خمميزة من محمد صلاح، ولكنه أضاع الكرة فوق المرمى.

وبعد دخول تريزيجيه بدلاً من عمر مرموش، أنفرد بحارس المرمى ولكنه لعب الكرة في الخارج ولم يستغلها بالاشكل الأمثل.

وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح.