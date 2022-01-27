/675467/الصحة-ترفع-جرعات-تطعيم-الأطفال-بفيتامين-A-إلى-9-بدلا-من-جرعتين

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن زيادة عدد جرعات تطعيم الأطفال بفيتامين A إلى 9 جرعات بدلًا من جرعتين فقط، وذلك وفقًا لتعديلات بروتوكول إعطاء جرعات كبسولات فيتامين A للأطفال بالمنشآت الصحية الأولية طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت تحديث برنامج متابعة النمو البدني، ووقاية الأطفال من بعض الأمراض مثل الأنيميا والسمنة والتقزم، وأوضحت وزارة الصحة ، أن البرنامج يدعم الأطفال بـ 9 كبسولات من "فيتامين أ" ابتداءً من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات، وذلك بواقع جرعة كل 6 أشهر.

توافر كبسولات فيتامين أ للأطفال بالمجان

الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، ومن جانبه أكد توافر كبسولات "فيتامين أ" للأطفال بالمجان، في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية. كما أشار "عبدالرازق" إلى ضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية زيارة الطفل للوحدات الصحية حتى عمر خمس سنوات، للحصول على جرعات فيتامين "أ"، والحصول على حزمة الخدمات المقدمة لتلك الفئة العمرية.

نصائح وزارة الصحة

وكانت وزارة الصحة والسكان، وجهت رسالة هامة إلى جميع الأسر المصرية، أمس ، قالت فيها: وفروا لأولادكم الحماية الكاملة من عدوى فيروس كورونا وشجعهم علي تلقي لقاح كورونا إذا كانت أعمارهم من سن 12 إلى 15 عاما . وطالبت جميع الأسر بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني بضرورة الحصول علي اللقاحات، مشددة على أن اللقاحات آمنة وتحمي من العدوي بشكل كبير وحال الإصابة تحمي من الدخول في مضاعفات . وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.