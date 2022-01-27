تراجع كبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم، ولك لمعرفة التكاليف المالية لجرامات الذهب في مصر، والذي يشهد حالة من التذبذب علي المستوي العالمي، نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب اليوم فى مصر

-سعر الذهب عيار 14 سجل 531 جنيها - سعر الذهب عيار 18سجل 682 جنيها -سعر الذهب عيار 21 سجل 804جنيها -سعر الذهب عيار 24 سجل 910جنيها

صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

وكان قد أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و 519 ألفاً و 220 جنيها كرعاية إجتماعية لـ 3011 عامل غير منتظم، وصرف 14 ألفاً و 336 جنيها رعاية صحية لـ 247 عامل، بالإضافة إلي تسجيل 150 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأكد سعفان، أن المديرية قامت بتعيين 556 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب من ذوي القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1785 من راغبي عمل منهم 20 من ذوي القدرات ، فضلا عن استخراج 643 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأشارت هناء عبد الفتاح مدير المديرية، إلي ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 269 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 12 حملة تفتيشية، كما تلقت 24 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 3 منها للقضاء، وحفظ 8 شكاوي، وتبقي 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد 7 ندوات توعية للعمال.

وأضافت أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 123 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 5 شكاوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.