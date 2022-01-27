/675472/مش-محتاجة-راجل-في-حياتي-10-تصريحات-للنجمة-إليسا-في-برنامج-مع-الشريان

حلت النجمة اللبنانية إليسا ضيفة في أولى حلقات برنامج "مع الشريان" الذي يقدمه الإعلامي داوود الشريان، والذي يذاع على قناة MBC. ويرصد لكم موقع دوت الخليج أبرز تصريحات الفنانة اللبنانية إليسا في برنامج مع الشريان وذلك خلال السطور القادمة.

– أفصل بين الحب والزواج، سُئل أحد الفلاسفة مرة، كيف تعامل الزوجة العاقلة زوجها؟ فأجاب بـ"المرأ العاقلة لا تتزوج.

– عندما كنت أصغر، فالحب كان من الممكن أن تعيشه طوال الوقت مش شرط أتزوج.

– أنا أحب الرجل وبقوة ويجب أن أكمل نصفي الثاني.

– أصبحت فكرة زواجي خارج تفكيري وتأخرت.

– كانت أمي والأقارب عندما يتمنون لي الزواج.

– كان والدي ضد هذا، فكان دايما يرد أنه نفرح بشهاداتها وعملها، وكان هذا أفضل.

– بدأت العمل والكسب المادي استقليت ماديا، لم أعد أشعر أني بحاجة لوجود رجل بحياتي.

– مش غلط إني أتزوج، وعشت أكثر من قصة حب.

– شعرت عن تجربة شخصية بغيرة الرجل من نجاح شريكته، كثير من الذين وقعت بحبهم حاولوا التقليل من شأني.

– المرأة لا تغار من نجاح زوجها، ولكنه هو يغار.

الفنانة إليسا تدعم فيلم أصحاب ولا أعز

حرصت المطربة اللبنانية إليسا، الدفاع عن الفنانة المصرية منى زكي ودعمها في ظل الهجوم المريع الذي تتعرض له الفنانة بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز».

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «‏مؤسف جدا اللي عم شوفو وأقرأه حول أصحاب ولا أعز، بعدنا بعاد كتير عن تقبل الآخر، واحترام الناس إذا هيك منفكّر ونعالج الأمور، أو منقول لازم نتستر عليها تأخر التقبل سنوات ضوئية.

وتابعت: «تحية احترام عظيمة لكل أبطال الفيلم، وخاصة القديرة منى زكي، اللي عم تتعرض لأسوأ حملة، كل الحب».

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.