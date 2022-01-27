/675473/حاولوا-التسلل-من-سوريا-الجيش-الأردني-يعلن-مقتل-27-من-مهربي-المخدرات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، إن عن قيام قواته بقتل 27 مهربا، حاولوا التسلل عبر الحدود مع سوريا، لتهريب كميات كبيرة من المخدرات.

دوت الخليج

وأكد الجيش الأردني:"تنفيذا لتوجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة بتغيير قواعد الاشتباك، قامت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأردن، ونقل البيان عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله: "تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم الى العمق السوري.

الظروف الجوية

وأضاف البيان: بسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة"، مشيرا إلى أن "عمليات البحث والتفتيش ما زالت قائمة للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة، وأوضح أن القوات المسلحة الأردنية ماضية ومستمرة بتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا، وستضرب بيد من حديد، وتتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة

كانت مديرية الأمن العام الأردنية، كشفت عن تفاصيل محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر طريقة محيرة استخدمت الخرفان، لكن العملية باءت بالفشل، فجرى إلقاء القبض، عن أحد المتورطين. وأكد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إنه وقبل شهرين تقريبا وردت معلومات حول محاولة أحد الأشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن، فجرى تحديد المركبة وضُبطت.

تهريب المواد المخدرة

وقال أن المركبة محملة بكمية من الخراف، وعند فحص أحد الخراف تبين أنه استُخدم لتهريب المواد المخدرة، بعدما أُطعمت عبر أنابيب بلاستيكية تحتوي كمية من الحبوب المخدرة، وأضاف المتحدث الإعلامي أنه تم فحص كافة الخراف التي كانت محملة داخل المركبة، وعددها 300، فتم التعامل معها وإخراج ما يقارب 500 ألف حبة مخدرة من داخل أحشائها.