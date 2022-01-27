النائب تامر عبدالقادر بـ«ندوة دوت الخليج»: مناقشات «الإيجار القديم» فى البرلمان ستكون منصفة ..«آثار مصر» مظلومة و«محيط المناطق الآثرية» يحتاج للتطوير«الجزء الأول»

/675474/النائب-تامر-عبدالقادر-بـندوة-تحيا-مصر-مناقشات-الإيجار-القديم-فى-البرلمان-ستكون-منصفة-آثار-مصر-مظلومة-ومحيط-المناطق-الآثرية-يحتاج-للتطويرالجزء-الأول

قانون صندوق دعم السياحة والآثار سيوفر موارد مالية كبيرة

الآثار والسياحة يعملان في اتجاه واحد باعتبار أن السياحة تروج للآثار

هيئة تنشيط السياحة وغرفة شركات السياحة لهما دور كبير في زيادة في أعداد السائحين

الشوارع المؤدية للمواقع الآثرية بالأقصر وأسوان غير مؤهلة لاستقبال السائحين

هناك تراجع في الترويج للآثار والسياحة.. وآثار مصر مظلومة بشكل كبير

نجاح البرلمان يرتبط بنبض الشارع وأزمة نقص المعلمين موجودة منذ سنوات

لابد أن يستجيب المعلمين للنظام الجديد ويغيروا من طبيعة شرحهم

مناقشات البرلمان لقانون الإيجار القديم ستكون منصفة للمالك والمستأجر

من الظلم ترك محلات مملوكة لجهات حكومية لعشرات السنين بإيجار بسيط

ما تشهده مصر حاليا طفرة غير مسبوقة لم تحدث في العالم من قبل

حل النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد، حيث تطرق عبد القادر لمشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار ودوره في تشجيع الاستثمار االسياحي و الترويج للآثار، وتحدث عن اقتراحه الخاص بضرورة تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الآثرية، كما تطرق عضو مجلس النواب لقانون الإيجار القديم مؤكدا أن مناقشات البرلمان ستكون منصفة للمالك والمستأجر،وتحدث أيضا عن اقتراحه بشأن توفير الوحدات السكنية لمعدومي الدخل ومفترشي الأرصفة.

السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة..و البرلمان يدعم هذا القطاع بقوة

النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أكد خلال ندوة دوت الخليج، والتي نشرتها الصفحة الرسمية للموقع، أنه لا يختلف أحد عن أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، فالآثار مصدر مهم بالنسبة للسياحة، وأنه كان من المؤيدين لدمج السياحة والآثار في وزارة واحدة، لافتا أن البرلمان شهد خلال الأيام الماضية تحركات واسعة لإصدار تشريعات تدعم هذا القطاع بقوة، وجاء من بينها مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار، ومشروع القانون كان من أبرز المشروعات المدرجة بجدول أعمال المجلس، مضيفا: مشروع القانون نوقش في الفصل التشريعي الماضي بلجنة الإعلام والثقافة والآثار، وخلال مناقتشه في المجلس حضر وزير السياحة والآثار وأضح الهدف من دمج الصندوق لأنه عبارة عن 3 صناديق صندوق آثار النوبة وصندوق دعم السياحة وصندوق دعم الآثار وتم دمجهم في صندوق واحد لتوفير موارد مالية لهذا الصندوق من أجل الإنفاق علي الأثار والسياحة.

الآثار والسياحة يعملان في اتجاه واحد باعتبار أن السياحة تروج للآثار

وعن التخوفات بشأن آثار النوبة وأن يكون دعم السياحة أكبر من الجانب المتعلق بدعم آثار النوبة، في ضوء تخصيص 50% من موارد الصندوق للترويج السياحي، أفاد عبد القادر، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وأعضاء لجنة السياحة طالبوا بزيادة النسبة التي نص عليها القانون للصرف علي السياحة والسبب أن الموارد التي تدخل للسياحة أكثر من الآثار، ودارت المناقشات بشأن تخصيص 50 % للسياحة و50% الأخري للآثار، مضيفا: ولإنهاء الخلافات قدمت اقتراح بإلغاء 50 % ونترك الأمر لمجلس الإدارة خاصة أن المادة ليست إلزامية بصرف 50% علي السياحة أو الآثار، ومشروع القانون يعطي مرونة لمجلس الإدارة وحرية له في أن يدعم قطاع أكثر من الثاني علي حسب الحاجة، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من جانب أعضاء لجنة السياحة، في الوقت الذي رحب به الوزير، وأكد أن الآثار والسياحة يعملان في اتجاه واحد باعتبار أن السياحة تروج للآثار داخل مصر، مؤكدا على أنه لا يوجد أى تخوفات خاصة أن مجلس الإدارة هو ما سيحدد الضوابط التى تخدم القطاعين.

هيئة تنشيط السياحة وغرفة شركات السياحة لهما دور كبير في زيادة في أعداد السائحين

وفيما يتعلق بالمراقبة علي شكل المواقع الآثرية وتطويرها، أكد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن يوم الإثنين الماضي تم مناقشة طلب إحاطة تقدم به بشأن ما انتهت إليه وزارة السياحة من أعمال تطوير في آثار مدينة الأقصر وأيضا مدينة أسوان، فضلا عن الانتهاء من أعمال تطوير الكباش، قائلا: حضر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار لتوضيح ما انتهي إليه المجلس من أعمال تطوير طريق الكباش والمعابد الآثرية بالأقصر، وسيكون هناك زيارة للجنة لتفقد المواقع الآثرية وطريق الكباش في الأقصر وأسوان، وتقدمت بسؤال للدكتور مصطفي وزيري، حول دور الهيئة العامة لتنشيط السياحة ودورها في زيادة أعداد السائحين بعد افتتاح طريق الكباش وما تم ترويجه عالمية، لافتا أن الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أكد أن هيئة تنشيط السياحة وغرفة شركات السياحة لهما دور كبير في زيادة في أعداد السائحين قبل افتتاح طريق الكباش وبعد افتتاحه، وأوضح أن هناك عدد ضخم من المشروعات التي تعمل حاليا في المواقع الآثرية في مدينتي الأقصر وأسوان.

الشوارع المؤدية للمواقع الآثرية بالأقصر وأسوان غير مؤهلة لاستقبال السائحين

وأضاف عبد القادر، أن النائبة داليا السعدني تقدمت بطب إحاطة بشأن تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الآثرية، لافتا أن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أكد علي أن هناك تطوير للمناطق المحيطة للمواقع الآثرة والمؤدية لها، والأمين العام للمجلس الأعلي للآثار اشتكي من الشوارع المؤدية للمواقع الآثرية بالأقصر وأسوان بأنها غير مؤهلة لاستقبال السائحين، مشيرا أنه اتفق مع النائبة داليا السعدني علي تقديم طلب إحاطة سيكون موجه للجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بشأن الطرق المؤدية للمواقع الآثرية حتي تكون مؤهلة لاستقبال السائحين، وأن هناك تراجع في الترويج للآثار والسياحة المصرية بشكل منصف، وآثار مصر مظلومة بشكل كبير في الترويج لها.

نجاح البرلمان يرتبط بنبض الشارع

وأكد عضو لجنة الثقافة الإعلام بمجلس النواب، أن نجاح البرلمان يرتبط بنبض الشارع فالبرلمان ناقل واقعي و حقيقي للشارع وإن لم يتحرك بجدية علي كل أزمة موجودة سيتراجع ولا يحقق الهدف منه، ومن ثم جميع قضايا المواطن على طاولة مناقشات البرلمان ومؤخرا كانت مناقشات أزمة التعليم مضيفا: أزمة نقص المعلمين والعملية التعليمية كبيرة وموجودة منذ سنوات، وبدأ حلها من خلال بناء عدد كبير من المدارس لاستيعاب التلاميذ، و مخرجات التعليم ضعيفة جدًا، وهذا ينعكس على مهارات الطالب خريج الجامعة، موجها التحية للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لأنه علي الرغم من حالة الغضب والثورة التي يواجهها في بعض الأحيان في قراراته في تطوير المنظومة التعليمة، إلا أنه يحاول تطوير المنظومة وتحويل العملية التعليمية من نظام الحفظ والتلقين إلي الفهم واكتساب المعلومات.

أزمة نقص المعلمين والعملية التعليمية كبيرة وموجودة منذ سنوات

وأشار عبد القادر، إلي أن التطوير في بدايته صعب، وهناك قرارات صعبة على الطفل وولي الأمر والمعلم لكن مع التدريب سيكون المنتج النهائي رائع، لا يوجد مشروع في الدنيا ينجح بشكل كامل، لابد من وجود اعتراضات وسلبيات، لكن الصح أن نضع أيدينا على هذه السلبيات ونحاول معالجتها، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز قرار رائع، متمنيا استجابة المعلمين للنظام الجديد، مضيفا: تحدثت مع الدكتور طارق شوقي، بشأن منهج الصف الرابع الابتدائي، وأن الوزير أكد أن جميع التخوفات التي لدي أولياء الأمور ليس لها أساس من الصحة وأن المنهج يعتمد علي اكتساب المعلومات وليس الحفظ والتلقين، لافتا أن التطوير يعتمد علي مدي اكتساب الطالب معلومات حتي يكون مؤهل، وعلي المعلمين أن يستجيبوا للنظام الجديد لأن لديهم دليل المعلم وقنوات تعليمية حتي يغيروا من طبيعة الشرح للطلاب حتي تتناسب مع المناهج الجديد.

مناقشات البرلمان لقانون الإيجار القديم ستكون منصفة للمالك والمستأجر

وتحدث أيضا على أزمة الإيجار القديم بإعتبارها تمس المواطن حيث أكد عبدالقادر، أن قانون الإيجار القديم لابد أن نضعه في ميزان حتي لا نظلم طرف علي حساب طرف، ومن الطبيعي أن يشعر المستأجر بالظلم والمالك أيضا يشعر بالظلم، ولكن الأهم في هذه القضية إنصاف الطرفين حتي لا نظلم طرف علي حساب طرف آخر، مضيفا: تعديل الوضع لابد أن يكون فيه إنصاف للمالك وأيضا عدم ظلم للمستأجر، لأن هناك الكثير من المستأجرين ظروفهم لا تقبل الزيادات، والبرلمان سيراعي في مناقشة المواد عدم ظلم أي طرف، وأن المالك سيشهد تغير في الأمور التي كان يتعرض فيها للظلم، وأنه ضد فكرة طرد المستأجر، والبرلمان سيصل خلال مناقشته لحلول تناسب الطرفين.

ما تشهده مصر حاليا طفرة غير مسبوقة لم تحدث في العالم من قبل

وتابع عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: من الظلم ترك محلات مملوكة لجهات حكومية لعشرات السنين بإيجار بسيط، لأن ذلك يجد إهدار لأموال الدولة، وما تشهده مصر في الفترة الأخيرة من إنشاء مدن جديدة لم يحدث من قبل في العالم، حيث نشهد عدد ضخم من المدن التي يتم إنشائها وذلك يعد طفرة كبيرة ومهمة ودعم من الدولة للمواطنين، وأن إنشاء كل هذه المدن كان عبء علي الدولة، مضيفا: قبل 2013 كان لدينا أزمة السكن لكن حاليا هذه الأزمة تلاشت وأصبح تطوير المناطق العشوائية ونقل المقيمين بهذه المناطق لأحياء مجهزة كالأسمرات وغيرها، وسيغير ذلك من طبيعة المجتمع المصري وسيشعر المواطن بأنه علي رأس اهتمام الدولة، ولابد من الاعتراف بأن هناك تغيير كبير علي كافة المستويات في مصر.

قانون منظمات المجتمع المدني كان صدمة كبيرة للجهات المعارضة

وعن دور الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، قال عبدالقادر: ضحكت عندما علمت أن أحد الجهات الدولية تعترض علي قانون منظمات المجتمع المدني، أراهم عندما فشلوا في مخططهم لمشروع الشرق الأوسط الكبير من 2011 لـ2013 ولم تنجح جهودهم في تقسيم الشرق الأوسط وتحقيق حلمهم الصهيوني وتنفيذ مشروع سايكس بيكو، وأري أن الحلم الأخير بالنسبة لهم كانت منظمات المجتمع المدني التي من خلالها يمكن ضخ أموالهم بحرية لاخترق المجتمع المدني وعقل المصريين البسطاء لعملية غسل الأدمغة وتحريك المصري لخروجه عن هويته ووطنيته وإقناعه بأشياء أخري ضد الدولة، ولكنهم وجدوا أن هذا القانون يحاول السيطرة علي مثل هذه التدخلات ويحد من دخول أموال غير معلومة المصدر لنشاطات غير معلومة المصدر وتصدوا للقانون بشدة وأعلنوا رفضهم لهم لأن حلمهم سينهار شيئا فشيئا، مضيفا: الدولة خارجة من ثورتين ومع ذلك نجحت خلال 7 سنوات في عمل تنمية عمرانية ضخمة واستثمارية واقتصادية فضلا عن توفيرها مساعدات اجتماعية للمواطن، وفي نفس الوقت نجحت في القضاء علي الإرهاب والتصدي لهم، كل ذلك يتم وجميع محاولاتهم لاختراق الدولة المصرية يتم احباطها فذلك يعد صدمة كبيرة لهم.

أيدي منظمات المجتمع المدني موجودة داخل كافة المشروعات

وقدم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلانه أن هذا العام عاما للمجتمع المدني، موجها الشكر لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل مصر ومن أجل المواطن البسيط وتوفر الكثير من الخدمات للبسطاء، بالإضافة إلي مشاركتها في الكثير من المشروعات والمبادرات والتي علي رأسها مبادرة حياة كريمة، و أيدي منظمات المجتمع المدني موجودة داخل كافة المشروعات التي تتم وتشارك بجدية في توفير الكثير من الخدمات للبسطاء.

وأكد عبد القادر، أن منظمات المجتمع المدني الموجودة في مصر لم تقتصر علي الأعمال الخيرية فقط بل تطرق عملها لتشارك في أعمال تنموية أخري كتدريب وتأهيل الشباب بالتتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير فرص عمل للشباب، وكل المبادرات التي قامت بها منظمات وجمعيات المجتمع المدني لتدريب الفئات العمرية المختلفة في المهن المختلفة كان لها الأثر الإيجابي والتي من نجح من خلالها وزير القوي العاملة في توفير فرص عمل في الكثير من الأماكن.

اقتراح بتوفير وحدات سكنية لمعدومي الدخل ومفترشي الأرصفة

وأشار عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه في ظل ما نشهده من مشروعات سكنية ضخمة وتوفير السكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، تقدم باقتراح برغبة من شهرين و حتي الآن لم يناقش في لجنة الاقتراحات والشكاوي، مضيفا: الاقتراح كان بشأن توفيرسكن لمعدومي الدخل، والمقترح يعتمد علي منظمات وجمعيات المجتمع المدني، حيث أنها المسئولة عن تنفيذ المقترح من خلال قيامها بجمع الحالات التي ليس لديها مصدر دخل، بالإضافة إلي مفترشي الأرصفة، علي أن تجمعهم وتقوم بعمل تأهيل نفسي لهم لدمجهم في المجتمع، فضلا عن تدريبهم علي حرفة معينة ثم تقوم بتسليمهم لوزارة التضامن الاجتماعي حتي يتم تصنيفهم، وبعد ذلك تقوم وزارة التضامن بارسالهم إلي وزارتين وهما وزارة الإسكان لعمل وإنشاء وحدات سكنية لمعدومي الدخل وتدفع المقدمة الجمعية الخيرية التي قامت بتدريب هذا الشخص، والوزارة الأخري هي وزارة القوي العاملة لتوفير فرصة عمل في أحد مصانع القطاع الخاص وفقا للحرفة التي تدرب عليها الشخص في الجمعية الأهلية، ومن خلال المرتب يتم سداد قسط الشقة، مضيفا: هنا نستطيع القول أن هذا الشاب أخذ حقوق شبه متكاملة للاندماج في المجتمع مرة أخري، حتي يتم القضاء علي ظاهرة التشرد، مؤكدا أن المقترح لم يطرح بعد للمناقشة كما أنه لا يكلف الدولة كثيرا ومنطمات المجتمع المدني لديها ميزانية لمثل هذه الأعمال.