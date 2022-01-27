/675477/الأرصاد-طقس-الجمعة-بارد-نهارا-بكافة-الأنحاء-ويصل-لحد-الصقيع-بوسط-سيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس بارد نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد وشمال البلاد.

دوت الخليج

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40 ٪ وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50%، ويسود طقس غائم جزئي على كافة الأنحاء مع وجود نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

الهيئة أشارت إلى إنه من المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا وليلا يصل لحد الصقيع، كما توقعت أن يسود طقس بارد نهارا وليلا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء نهارا يصل لحد الصقيع ليلًا.

طقس شديد البرودة على شمال الصعيد

كما توقعت أيضا أن يسود طقس شديد البرودة على شمال الصعيد ومائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا، يصل لحد الصقيع ليلا على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من اليوم تقل فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية، وتبقى على السواحل الشمالية والوجه البحري، وشهدت العديد من المحافظات أمس سقوط أمطار متفاوتة الشدة صاحبها سقوط لحبات البرد، وأجواء شديدة البرودة صاحبها تسجيلات منخفضة لدرجات الحرارة تبعًا للمحطات الأرصاد الجوية. حيث تتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، ويتشكل الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد، يستمر نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.