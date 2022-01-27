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أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 1225 طن بضائع عامة ومتنوعة و 325 شاحنة و 40 سيارة ملاكي وتصدير35 ألف طن فوسفات.

دوت الخليج

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن حركة الصادرات شملت 720 طن بضائع عامة و 200 شاحنة و9 سيارات ملاكي، وتصدير 35 ألف طن فوسفات إلى الهند، كما شملت حركة الواردات 505 أطنان بضائع عامة و 125 شاحنة و 31 سيارة ملاكي.

تداول 325 شاحنة و1225 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر

وأشارت إلى أنه يتواجد على الأرصفة 11 سفينة، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 49 شاحنة و 31 سيارة ملاكي ،والسفينة YARA-G فارغة قادمة من بورسودان لتحميل فوسفات، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة و 3 سيارات ملاكي، و السفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و 6 ملاكي ، وتصدير السفينة RUBY لحمولة 35000 طن فوسفات إلى دولة الهند.

واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج، ومغادرة السفينة عمان، حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 505 أطنان بضائع عامة وتصدير 25 شاحنة بحمولة 720 طن بضائع عامة.

صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

وكان قد أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و 519 ألفاً و 220 جنيها كرعاية إجتماعية لـ 3011 عامل غير منتظم، وصرف 14 ألفاً و 336 جنيها رعاية صحية لـ 247 عامل، بالإضافة إلي تسجيل 150 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأكد سعفان، أن المديرية قامت بتعيين 556 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب من ذوي القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1785 من راغبي عمل منهم 20 من ذوي القدرات ، فضلا عن استخراج 643 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأشارت هناء عبد الفتاح مدير المديرية، إلي ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 269 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 12 حملة تفتيشية، كما تلقت 24 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 3 منها للقضاء، وحفظ 8 شكاوي، وتبقي 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد 7 ندوات توعية للعمال.

وأضافت أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 123 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 5 شكاوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.