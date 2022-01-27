تنظيم الشباب والرياضة.. ماراثون رياضى فى بالإسكندرية

وأطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إشارة البدء عبر الفيديوكونفرانس فى الـ 4 محافظات التى تقام بها الفعاليات بنفس التوقيت وهى (القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والأقصر).
حضر فعاليات انطلاق الماراثون بالإسكندرية عادل فوزى على مدير عام إدارة الرياضة نائبا عن الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وانطلق الماراثون من أمام موقف سبورتنج وحتى مكتبة الإسكندرية.
وأقيم الماراثون على هامش مشاركة المشروع الوطنى للقراءة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته 53، وذلك للعام الثانى على التوالى.
من جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف إن هذا الماراثون يهدف إلى تشجيع الشباب على حضور معرض القاهرة الدولى للكتاب، وحثهم على القراءة والاطلاع، لنشر وتنمية الوعى والمعرفة، بالإضافة إلى تعظيم الحس الوطنى والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية والإنسانية، وهو ما يساهم بدوره فى تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، ومن ثم تعزيز ريادة مصر الثقافية إقليمياً وعالمياً تماشياً مع رؤية الدولة لعام 2030.
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