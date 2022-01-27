صحف الكويت تبرز مباحثات الرئيس السيسى فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الخميس، مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دولة الإمارات العربية المتحدة مع ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، ونائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد، العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى فى جلسة محادثات رباعية فى قصر الوطن بأبوظبى.





وكتبت صحيفة (السياسة) الكويتية تحت عنوان "الإمارات والبحرين ومصر تتضامن لمواجهة التهديدات وحماية الأمن القومى العربى" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بحث مع العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد ونائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد، فى جلسة محادثات رباعية فى قصر الوطن بأبوظبى، تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات الراهنة التى تواجه المنطقة.

وتحت عنوان "مباحثات مصرية - بحرينية - إماراتية لمواجهة تحديات المنطقة" ذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية، أن ولى عهد أبوظبى ثمن النهضة التنموية الشاملة التى شهدتها مصر بقيادة الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية، والتى انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة فى جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة فى جميع نواحى الحياة، وهو ما أسهم فى حرص رجال الأعمال الإماراتيين على زيادة استثماراتهم فى مصر فى ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد فى مناخ الاستثمار.

وفى صحيفة (النهار) وتحت عنوان "السيسى: مصر لن تسمح بالمساس بأمن الخليج" أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى أكد أن أمن دول الخليج يمثل امتدادا للأمن القومى المصرى، مشددا على عدم السماح بالمساس به والتصدى بفاعلية لما تتعرض له دول الخليج من تهديدات ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرارها وأمنها، كما أن أمن الخليج جزأ لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

من جانبها، نشرت صحيفة (القبس) الكويتية تحت عنوان "السيسى وملك البحرين فى أبوظبى استنكاراً لهجمات الحوثى" أن الرئيس السيسى أكد إدانة مصر لأى عمل إرهابى تقترفه ميليشيا الحوثى لاستهداف أمن دولة الإمارات وسلامتها واستقرارها ومواطنيها، ودعمها كل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أى عمل إرهابى يستهدفها فى إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات والارتباط الوثيق بين الأمن القومى المصرى وأمن الإمارات.