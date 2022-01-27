عاجل- الحكومة تصدر بيانا بشأن مسابقة تعيين 30 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بيانا بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إعلان الحكومة تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة فى مسابقة تعيين "30 ألف معلم".





وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإعلان الحكومة تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة فى مسابقة تعيين "30 ألف معلم".

وشددت الوزارة، على أن الإعلان بشكل رسمى فى مؤتمر صحفى بعد 6 أسابيع، عن جميع التفاصيل المتعلقة بالمسابقة بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين، مناشدة السادة المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، يتم حصر نسب العجز فى المعلمين فى كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز فى كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجى، بحيث تحصل كل محافظة على عدد من المعلمين الجدد حسب العجز، مقارنة بباقى المحافظات، دون أن يتم تركيز أعداد بعينها فى محافظة معينة، وترك محافظة أخرى تعانى من عجز المعلمين، وسيتاح التقدم لجميع المعلمين ممن تتوافر بهم شروط المسابقة، على أن يتم اختيار أصحاب الكفاءات ممن تتوافر لديهم الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة، وذلك التزاما بمعايير النزاهة والشفافية.