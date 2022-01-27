القوات المسلحة تنظم جلسة حوار مجتمعى للاستفادة من تشغيل وحدة المعجل الدائرى

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة جلسة إستماع لإجراء حوار مجتمعى بالمركز الطبى العالمى وذلك لتقييم الأثر البيئى ومناقشة أوجه الاستفادة من تشغيل وحدة المعجل الدائرى "CYCLOTRON"، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة البحث العلمى واقتحام آفاق جديدة من العلوم البحثية والطبية المتطورة.





بدأت الجلسة بكلمة للواء طبيب مصطفى أبوحطب مدير المركز الطبى العالمى رحب خلالها بالحضور وأكد اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتنظيم مثل هذه الفاعليات المتميزة، التى من شأنها المساهمة فى تقديم خدمة طبية عالمية ومواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا الطبية، تلى ذلك عرض فيلما عن " CYCLOTRON " تناول عرضا شاملا للمشروع وعرض دراسة تقييم الأثر البيئى له كما تم فتح باب المناقشة والإستماع لأراء ومقترحات الحضور.

وعقدت الجلسة بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية والبحثية بالقوات المسلحة وبحضورعدد من مندوبى الوزارات والجهات المدنية المختصة والجامعات المصرية وبمشاركة السكان المحليين بنطاق تنفيذ المشروع، بهدف تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بالمشروع وذلك وفقا لأفضل الطرق العالمية للحصول على نتائج عالية الدقة وتقديم خدمة طبية عالية الجودة للقطاعين المدنى والعسكرى على حد سواء.

والجدير بالذكر أن المشروع يهدف لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية التى تخدم أعمال التشخيص الطبى السليم والإكتشاف المبكر للأمراض وخاصة حالات الأورام.

تأتى تلك الجلسة تأكيدا على عزم القوات المسلحة وكل مؤسسات الدولة على تضافر جهودهم لمواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة وإتباع المعايير العالمية فيما يخص البرامج التنموية فى شتى المجالات.