رئيس الوزراء يثنى على العدد الثانى من «آفاق مستقبلية»: علمية مشرفة

جدة - نرمين السيد - وأثنى رئيس الوزراء على الجهد المبذول من قِبل المفكرين، والخبراء المشاركين فى هذا العدد؛ من أجل استشراف الاتجاهات المتوقّعة خلال العام الجديد، كما وجه الشكر للقائمين على إخراج هذا الإصدار بصورة علمية مشرفة؛ لخدمة صانعى القرار، وللجمهور المتلقى.

وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أن "آفاق مستقبلية" هى الإصدارة الأكبر فى تاريخ المركز، من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمى والعلمى؛ حيث شارك أكثر من 60 مفكرًا وباحثًا من داخل مصر وخارجها فى رسم توقعاتهم حول مستقبل العالم والمنطقة والدولة المصرية.

وتناولت إصدارة "آفاق مستقبلية"، فى عددها الثانى، رؤى استشراقية للعالم ما بين عامى 2021 و2022؛ حيث يُرجِّح الدكتور عبد المنعم سعيد أن يشهد عام 2022 اتجاه التعاون التنافسى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على أن يتمحور هذا التعاون حول المجالات الكونية مثل التعاون فى مجال الأوبئة، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والمفاوضات مع إيران، إلى جانب محاربة الإرهاب، فيما يقع محور التنافس بينهما فى بحر الصين الجنوبى، الذى يمثِّل خط المواجهة الرئيس بين البلدين والشرق الأوسط.

من جهته، يرى الدكتور عليّ الدين هلال أنه من واقع التحليلات الراهنة للعلاقات بين الدول الكبرى وسلوكها المتوقَّع خلال عام 2022، فإن العالم أمام موقف يتسم بغلبة التفاعلات الصراعية، وازدياد الاعتماد على آليات الـردع العـسـكرى.

كما يتضمن العدد الثانى للمجلة عدة محاور رئيسة توضِّح اتجاهات المستقبل خلال عام 2022، من بينها الاتجاهات المتوقَّعة للاقتصاد العالمى فى عام 2022؛ حيث يرجِّح الدكتور محمود محيى الدين أن يأخذ مسار التعافى الاقتصادى من جائحة كورونا شكل V فى الـدول المتقدمة فى سبيلها للعودة اقترابًا إلى مستوى عام 2019، بينما يأخذ التعافى شكل حرف U فى عدد من الأسواق الناشئة والدول النامية التى تستغرق زمنًا أطول، أما الدول النامية منخفضة الدخل، فيميل مسار النمو فيها إلى اتخاذ شكل حرف L، مؤكدًا أن السياسات النقدية والمالية التى ستُتَّخذ فى الشهور الأولى من عام 2022، ستكون فى غاية الأهمية لتحديد مسارات التعافى الاقتصادى.

وفيما يتعلق باتجاهات الطاقة وإرهاصات التحول، يرى الدكتور أحمد قنديل أن مستقبل الاقتصادات الخليجية مرهون باستمرار المستويات المرتفعة لأسعار النفط والغاز عالميا، وأن نجاح هذا الرهان يتوقف على تخفيف الإجراءات الاحترازية، ونتائج مفاوضات فيينا، وتماسك تحالف (أوبك بلس)، والأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تبنِّى المملكة العربية السعودية لـ "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، ومبدأ الاقتصاد الدائرى للكربون، ودخولها سوق الهيدروجين، يُعد بداية الطريق الأمثل لتعامل الاقتصادات الخليجية مع الحركة البندولية المتأرجحة لأسعار النفط والغاز.

أما فيما يخص اتجاه الخريطة الديناميكية للتفاعلات والنفوذ، فقد استبعد الدكتور أحمد يوسف أحمد أن تُفضى التفاعلات الراهنة والتحولات فى منطقة الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد، وذلك فى ضوء التناقضات الرئيسة بين قوى النظام الشرق أوسطى.

بينما يرجِّح السفير الدكتور عزت سعد أن يتحول سباق التسلح النووى المتجدد النوعى بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى سباق كمى، مؤكدًا أن دخول معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية حيز التنفيذ فى 22 يناير 2021 يمثِّل بارقة أمل كبيرة يجب البناء عليها.

وبالنسبة لاتجاه التهديدات الأمنية المتزايدة، توقع الدكتور محمد سعد أبو عامود أن تعيد مجموعـة مـن الأزمات إنتاج نفسـها، ومنها الأزمات الـصـحية المرتبطة بالفـيروسات المتحورة كفيروس كورونا، والأزمات التى يمكن أن تنتـج عنه عبر الحدود، مثــل مــدى القــدرة على توفـير البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الـخـدمات الـوقـائـية والعلاجية، والـتـوصل السريع للأمصال المناسبة.

وفيما يتعلق باتجاه القضايا والإشكاليات المستقبلية، فيرجِّح الدكتور أحمد زايد أن يمثِّل مستقبل الاستقطاب الحداثى إحدى الإشكاليات الرئيسة التى تواجه العالم، ولا سيَّما أن الحداثة بالمعنى الفكرى ظلت مشروعًا مثاليا، ولم تتحقق على أرض الواقع.

من جانبها تستبعد دكتور هويدا عدلى أن تعود اتجاهات العمل إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، فمن المتوقَّع أن يعمل نحو 20% إلى 25% من المشتغلين فى البلدان المتقدمة، و10% من أمثالهم فى الاقتصادات الناشئة، من المنزل من ثلاثة إلى خمسة أيام أسبوعيًا، وبالتحديد فى الأعمال المكتبية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفى ضوء ذلك، من المتوقَّع أن ترتفع معدلات البطالة فى بعض القطاعات الاقتصادية التى كانت تعتمد على الاتصال المباشر بالمواطنين.

كما اشتمل العدد الثانى من مجلة "آفاق مستقبلية" على عدة آراء أخرى منها رأى الدكتور خالد السحاتى أن الاستحقاق الانتخابى فى ليبيا هو "خيار استراتيجى" ينبغى الدفع باتجاه إنجازه من قِبل كل الفرقاء فى أسرع وقت ممكن، لتحقيق طموحات الشعب الليبى.

وفيما يخص اتجاه التطورات التكنولوجية المتسارعة، فقد رجَّح الدكتور محمد سالم أن يكون لتقنية "ميتافيرس" أربعة تأثيرات على مسار التطور التكنولوجى، تتمثل فى تكثيف الجهود البحثية والعلمية والاستثمار فى تصميم البنى التحتية للاتصالات، ومضاعفة الأبحاث العلمية فى مجال زيادة القدرة الحواسبية، والاستثمار فى البشر لإعداد الكوادر البشرية المناسبة لحقبة "البيانات الهائلة"، وزيادة الاستثمار فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

وبالنسبة لاتجاه التغير المناخى .. بين الواقع والمأمول، رأى السيد "جيريمى هوبكنز" أن الاستجابة الجيدة لأزمة المناخ يجب أن تعالج عوامل الخطر المتعددة، والتأثيرات المباشرة وطويلة المدى للتغيرات المناخية، كما أشار إلى أهمية التثقيف المناخى للأطفال والمراهقين والشباب، وإكسابهم المهارات الضرورية للاستجابة لآثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

كما رجَّح الدكتور أيمن زُهْرى أن تستمر ظاهرة الهجرة القسرية والنزوح وتداعياتها السلبية على اللاجئين والنازحين، وعلى بلدان الإرسال وبلدان الاستقبال معًا فى عام 2022، ما لم يقف العالم وقفة جادة لمعالجة الأسباب الجذرية والدوافع التى أدت إلى تفاقُم تلك المشكلة خلال السنوات الماضية.

وفيما يخُص (اتجاه 2022 ... أزمة صحية مستمرة)، فتوقَع الدكتور علاء عيد ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا خلال عام 2022، مع استمرار التأثير السلبى للجائحة على البرامج والأنظمة الصحية فى كل دول العالم، فضلا عن احتمالية ارتفاع معدلات المناعة المجتمعية، سواء بسبب تلقى اللقاحات أو بسبب الإصابة بالفيروس.

كما رجَّح كل من الدكتور محمود السعيد والدكتور محمود رشوان أنه فى ضوء الموقع الاستراتيجى الذى تـتـمتع به مـصـر، فـإنـهـا يمكن أن تصـبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لتخزين ونقل البيانات بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، الأمر الذى سيحقق عوائد اقتصادية ضـخمة للدولة المصرية، كما سـيـسـهم فى تحليل ومعالجة البـيانات فى مصر.

وأشار الدكتور سعيد المصرى إلى وجود تأثير إيجابى للقيادة النسائية على التطلُّعات التعليمية والمهنية للمراهقات، بما يعنى أن وجود نماذج ناجحة من النساء فى محيط حياة الفقيرات، يعزز لديهن الطموح فى الحياة والأمل فى تحقيق حراك من أدنى درجات السلم الاجتماعى إلى أعلاه.

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