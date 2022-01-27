حياة كريمة.. مشروعات التنمية تحيى قرى المنيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تنفذ مبادرة "حياة كريمة" العديد من المشروعات التنموية والتى تشمل "مدارس ووحدات صحية ومحطات صرف صحى ومياه شرب ومراكز شباب ومراكز خدمات وتبطين للترع والمصارف"، وكل ذلك غير وجة الريف المصرى بشكل كامل.





والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المشروعات الجارى تنفيذها فى المنيا. ويعتبر المشروع القومى حياة كريمة أحد أبرز المشروعات القومية التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، لاسيما بعد تخصيص ميزاينة غير مسبوقة، لتقديم مختلف أشكال الخدمات فى قرى الريف المصرى لتحسين مستوى المعيشة.

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