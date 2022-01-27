محافظ شمال سيناء: منتدى الشباب أكد دور مصر فى دعم قيادات المستقبل

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن منتدى شباب العالم أبرز دور مصر فى تمكين الشباب ودعمهم لقيادة المستقبل، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كل الإمكانات لتأهيل الشباب.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الخميس مع عدد من الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم، الذى عقد فى مدينة (شرم الشيخ) بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة صوفيا الزيات مسؤول التخطيط بإدارة المشروعات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث قامت بإهداء درع المنتدى لمحافظ شمال سيناء، وذلك لدعمه المستمر للشباب. وأشار المحافظ فى بيان إلى أن منتدى شباب العالم رسالة سلام وازدهار إلى العالم أجمع، لافتا إلى نجاح المنتدى نجاحا كبيرا أبهر العالم كله، وأظهر مكانة مصر بين دول العالم.

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