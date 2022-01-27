القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى لطب أمراض القلب

جدة - نرمين السيد - نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية، المؤتمر السنوى لطب أمراض القلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية، وذلك فى الفترة من 26-28 من يناير الجارى.





وتضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية، التى تستعرض أحدث الطرق والإرشادات الطبية فى مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وعدد من الجلسات العلمية التى تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، بالإضافة لمناقشة الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج. وأجرى الخبراء عددا من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات الطبية لهم. وعلى هامش المؤتمر تم عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لشباب الأطباء والأخصائيين والاستشاريين مع التدريب العملى على نماذج العمليات وأجهزة الفحص المختلفة، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة. حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

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