مايا مرسي تشارك في جتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لمناقشة " تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري" :

الدكتورة مايا مرسي : المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الإستثمار في البشر عنوان الجمهورية الجديدة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان

: اجهزة الدولة المعنية تقدم ادارة القضية السكانية من منظور شامل وليس فقط من منظور تنظيم الأسرة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لمناقشة " تأثيرالزيادة السكانية على الأمن القومي المصري " برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة ، و ممثلي المجلس القوميللمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الصحة..

وأكدت الدكتورة مايا مرسي الى أن المشروع القومى لتنمية الأسرة يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قبل عدد من الوزاراتوالجهات، بقيادة دولة رئيس الوزراء و أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منوط بها التنسيق والمتابعة والتقييم ، وسيقوم بالتنفيذ كل منوزارة الصحة والسكان وزارة التضامن والمجلس قومي للمرأة والمجلس قومي للأمومة والطفولة و المركز الديموجرافي مشيرة الى أن المشروعيتضمن خمس محاور رئيسية وهى محور التمكين الإقتصادي للمرأة ،محور التدخل الخدمى ، محور التدخل الثقافي والاعلامي والتعليمي،محور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي، و سيتم العمل في جميع محافظات حياه كريمة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الإستثمار في البشر عنوان الجمهورية الجديدة بضبطالنمو السكاني و الارتقاء بخصائص السكان ، مضيفة الى أن اجهزة الدولة المعنية من الوزارات و المؤسسات تضع ادارة القضية السكانيةمن منظور شامل في المقدمة وليس فقط من منظور تنظيم الأسرة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المشروع يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق ومنخلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن بإستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك علىعملية الإدارة، كما يهدف المشروع إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال تعيين طبيبات مُدربةعلى وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

واشارت الدكتورة مايا مرسي أن المحور الثالث من مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعيالمواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثارالاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وأوضحت أن الحكومة تولياهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، حيث يتضمن المحور الثالث إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسيةوالجامعية لتوعية الطلاب.

واضافت الدكتورة مايا مرسي الى ان المحور الرابع والخاص بالتحول الرقمي يهدف الى بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرةحيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصدالديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.

وفيما يتعلق بمحور التشريعات فأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القوانين تضمنت قوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل والتعليم،والاستثمار، في بعض الظواهرالمسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه قد تم دراسة تجارب وخبرات الدول حول العالم في مواجهة القضية السكانية، و تم استخلاص بعضالنتائج من هذه التجارب منها ضرورة وضع اطر تشريعية خاصة بالسياسات السكانية ، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة واشراكالرجال والقيادات الدينية في القضية السكانية والربط بين برامج تنظيم الأسرة و التثقيف الصحي للمرأة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود المجلس فى النهوض بالمرأة وتمكينها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضيةبجهود متميزة لرفع الوعى لدي المرأة المصرية من خلال حملات طرق الأبواب التي يتم تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية حول مختلفالقضايا.

واكدت ان المجلس القومي للمرأة سوف يعمل على محور التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال فتح مشاغل للسيدات بالتعاون مع وزارةالصحة لإعداد المستلزمات الطبية ، لافته ايضاً الى أن المجلس يعمل حالياً على تدريب السيدات في مجال ريادة الاعمال والتثقيف الماليومجموعات الإقراض والإدخار ضمن برنامج الشمول المالي ، بالإضافة الى تنفيذ جلسات تدربية وتوعوية على التربية الإيجابية بالمحافظاتيتم العمل فيها مع الواعظات والراهبات، بالإضافة إلى برنامج التنشئة المتوازنة مابين الأمومة والأبوة لاحداث شراكة في التربية، مؤكدة انالتوعية مهمة للمرأة ولكن ايضاً التشريعات غايه في الاهمية .

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة ينفذ حالياً برنامج تدريب القيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة وذلك في مختلف محافظات قري حياةكريمة،، لافتة أن مبادرة الراهبات والواعظات التي اطلقها المجلس في مصر 2017 مبادرة لم تتكرر على مستوى العالم.

واكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية الاستثمار في البشر لضمان حياة سليمة، موضحة أن مبادرة حياة كريمة وهو مشروع قومييضمن استثمار في البشر

وقالت الدكتورة مايا مرسي " إن قضية السكانية هي ليست قضية المرأة فقط ولكنها قضية مشتركة بين جميع افراد المجتمع " ، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصر ذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، فلا يخلو خطاب للسيد الرئيس في جميع المحافلالمحلية والدولية دون تقدير المرأة المصرية و الإشادة بجهودها في بناء الوطن فهو الداعم الأول للمرأة والمدافع عن كافة حقوقها ...