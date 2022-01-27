/675495/القوات-المسلحة-تنظم-جلسة-استماع-للاستفادة-من-تشغيل-وحدة-المعجل-الدائرى-CYCLOTRON

دوت الخليج

بدأت الجلسة بكلمة للواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبى العالمى رحب خلالها بالحضور وأكد على اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتنظيم مثل هذه الفاعليات المتميزة، التى من شأنها المساهمة فى تقديم خدمة طبية عالمية ومواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا الطبية، تلى ذلك عرض فيلمًا عن " CYCLOTRON " تناول عرضًا شاملًا للمشروع وعرض دراسة تقييم الأثر البيئى له كما تم فتح باب المناقشة والإستماع لأراء ومقترحات الحضور.

الجهات الطبية والبحثية بالقوات المسلحة

الجلسة عُقدت بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية والبحثية بالقوات المسلحة، بحضور عدد من مندوبى الوزارات والجهات المدنية المختصة والجامعات المصرية وبمشاركة السكان المحليين بنطاق تنفيذ المشروع، بهدف تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بالمشروع وذلك وفقًا لأفضل الطرق العالمية للحصول على نتائج عالية الدقة وتقديم خدمة طبية عالية الجودة للقطاعين المدنى والعسكرى على حد سواء.

أحدث التكنولوجيات العالمية

يذكر أن المشروع يهدف لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية التى تخدم أعمال التشخيص الطبى السليم والإكتشاف المبكر للأمراض وخاصة حالات الأورام. تأتى تلك الجلسة تأكيدًا على عزم القوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة على تضافر جهودهم لمواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة وإتباع المعايير العالمية فيما يخص البرامج التنموية فى شتى المجالات.