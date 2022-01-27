السعودية تعلن شروط السماح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل بأداء مناسك العمرة

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دوت الخليج

وزارة الحج والعمرة، أكدت في بيان صحفي لها اليوم الخميس، إنه يمكن إصدار تصريح للعمرة بتأشيرة الزائر أو السائح أو العمل، مع ضرورة توفر إصدار التصريح من تطبيق "اعتمرنا"، وأن يكون المستفيد مسجلا في "أبشر"، وظهور الحالة كمحصن في تطبيق توكلنا.

تقييد المدة التكرارية المسموح بها

وزارة الحج والعمرة، كانت أعلنت في 14 من الشهر يناير الحالي، تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام، ويشمل ذلك المعتمرين من الداخل والخارج. ومن جانب أخر أعلنت وزارة الصحة في السعودية تسجيل 4526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، فيما تشهد السعودية استقرارًا نسبيًّا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" بعد ارتفاع حاد. وأكدت وزارة الصحة السعودية ارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4526، مقابل 4541 الثلاثاء، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 666259 إصابة، بينها 789 حرجة.

كورونا فى السعودية

واضافت وزارة الصحة أنها رصدت 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2 الثلاثاء، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 8927 متوفيًا، كما أوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 617114 شخصًا، بعد تسجيل 5772 حالة شفاء جديدة، وسبق أن قفزت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في السعودية بشكل حاد منذ ديسمبر 2021 في ظل انتشار متحور "اوميكرون" الجديد.

طلبات الشركات لتلقي توثيق عقود الشركات

وكانت قد انتهت وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء الماضي من تلقي طلبات الشركات لتلقي توثيق عقود الشركات للعمل بـ العمرة، على أن تنطلق أولى الرحلات في الـ 3 من فبراير المقبل، بعد غياب أكثر من عاملين بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وأكدت وزارة السياحة والآثار، أنه تم إغلاق باب تقديم طلبات الشركات السياحية لتنفيذ برنامج رحلة العمرة خمس نجوم، على أن لا يتجاوز قوامها خمسة مواطنين تجمعهم صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية مؤيدة بالمستندات، وذلك لمرة واحدة خلال موسم العمرة الحالي 1443هـ