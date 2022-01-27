«نقل عام» مسلسل اجتماعي يناقش أزمة زيادة النسل.. تعرف على مواعيده

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ويرصد لكم موقع دوت الخليج قصة مسلسل نقل عام وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل اجتماعى مميز فى موضوعه

يعتبر موضوع زيادة النسل من أهم الموضوعات التى تشغل بال الجميع فى إطار الأهتمام بقضايانا المجتمعية ومن منطلق أهمية الدراما فى التعرض للقضايا الملحة المجتمعية أعلنت قناة ON احدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عن موعد عرض مسلسل جديد بعنوان "نقل عام".

و الذي يبدأ عرضه يوم السبت 29 يناير و المسلسل من إخراج عادل أديب و بطولة محمود حميدة وسميحة ايوب وسوسن بدر و أحمد بدير بالأشتراك مع ميرهان حسين وريم البارودي و دينا و محمد محمود عبد العزيز و إيهاب فهمي وأخرون.

و تدور أحداث المسلسل حول سائق الأتوبيس أحمد الذى يعانى وتعانى أسرته من عددهم الكبير فلديه ثمانية من الأبناء من زوجتين أبناء إضافة إلى ابنتين من زوجته الأولى ويتورط أبناؤه فى العديد من المشاكل من عمل فيديوهات تطبيقات مشبوهة، أو تخطيط للهجرة غير الشرعية، مع تضارب احلام اولاد و تعرضهم لمواقف صعبة و يسعى هو دوما وراء حل تلك المشاكل و قد يتورط فى اعمال منافية للقانون. احداث كثيرة و متعاقبة يتعرض لها المسلسل الذى يعرض على مدار ايام الاسبوع من السبت للأربعاء الساعة 8 مساءاً.

مواعيد عرض مسلسل نقل عام

ويعرض مسلسل نقل عام على قناة ON TV بداية من يوم 29 يناير القادم، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءاً، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا، كما يعرض على شاشة ON drama في تمام الساعة 10 مساءاً، على أن يعاد في ثلاثة مواعيد مختلفة وهم: الساعة 10 صباحاً، 5 صباحاً،والساعة 4 عصراً.

قصة آحدى مشاهير التيك توك في مسلسل نقل عام

وكان كشف مصدر خاص لموقع دوت الخليج، آحدى قصص بنات محمود حميدة في مسلسل نقل عام، حيث أكد أن الفنانة الشابة هايدي رفعت تجسد دور آحدى الفتيات اللاتي عُرفن عبر تطبيق تيك توك. مشيرًا إلى أن الشخصية الحقيقية تُحاكم الأن ومحبوسة.