"لِم بنتك يا فنان".. الجمهور ينتقد صورة ابنة عمرو دياب في الاسانسير برفقة خطيبها

/675481/لم-بنتك-يا-فنان-الجمهور-ينتقد-صورة-ابنة-عمرو-دياب-في-الاسانسير-برفقة-خطيبها

نشرت نورا عمرو دياب، بنت المطرب عمرو دياب والممثلة شرين رضا، على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها مع خطيبها في أحد المصاعد، وبعد سعات قليلة أنتشرت تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي عن الصورة، أبزهم على موقع "فيسبوك".

دوت الخليج

صورة بنت عمرو دياب مع خطيبها

شاركت نورا عمرو دياب على حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة لها مع خطيبها في مصعد، أثناء تواجدهم في مدينة لندن بإنجلترا، وعلقت عليها باللغة الإنجليزة بما يعني:"لا أستطيع انتظار الزواج منك"، وبعد تعليقات متابعيها التي كانت تحمل الكثير من المشاعر الجميلة، عبروا خلالها بحمهم لها، وتمنياتهم لها بالسعادة والزواج السعيد عن قريب، أشتعل موقع فيسبوك بتعليقات السخرية والتهكم على هذه الصورة، بسبب وضعيتهم في الصورة، وما علقت به نورا دياب.

ردود الفعل على صورة نورا عمرو دياب مع خطيبها

تزايدت التعليقات الساخرة والرافضة لما نشرته نورا دياب ابنت النجمان عمرو دياب وشرين رضا، من صورة تجمعها هي وخطيبها في أسنسير، وهي لا تستطيع انتظار زواجها منه، ووجدوا ان وضعيتهما في الصورة وتعليقها عليها منافي للأدب العام، ويدعوا الفتيات أن تفعل مثلها، وجاءت التعليقات كالآتي:

جاءت تعليقات من السخرية على سبب انتظارهم للزواج، وتعجب الجمهور عن مايمنعهم، منها من قال:"ايه اللي مانعكم تتجوزوا، مش لاقيين شقة ولا القاعة محجوزة ولا الأقساط لسه ماخلصتش".

وجاء تعليق آخر في نفس السياق، مكتوب فيه:"وايه اللي مانعكم من الجواز، عاملين جامعية ومستنين تقبضوها، ولا لسه الشقة ماتشطبتش".

وبدأ بعض الناس يرمون الإتهامات على الهضبة وشرين رضا بتركهم لابنتهم تفعل وتكتب ما يحلو لها دون رقيب، فكتب أحدهم:"ودي واحدة أمها وأبوها سايبينها تعمل اللي هي عايزاه".

وآخرون قاموا بتشبيهها بعمرو دياب، وكتبت:" بنت عمرو دياب ها تطلع ايه يعني؟ بنت الوز عوام".

وأحدهم وجه تعليقه لعمرو دياب وقال:"لِم بنتك يا فنان".

ربط صورة نورا دياب بفيلم «أصحاب ولا أعز»

جاء أحد التعليقات على صورة نورا عمرو دياب مع خطيبها، ضمن إطار الإستنكار والتهكم، وربط بينها وبين الفيلم المثير للجدل هذه الفترة، وهو فيلم «أصحاب ولا أعز»، وبالتحديد بمشهد الفنانة منى زكي، وكتب:"خلاص أخلعي زي طنطك منى".

نورا عمرو دياب

ليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها نورا عمرو دياب الجدل، ولكنها كانت منذ فترة حديث الناس بعد نشر خبر خطوبتها من رجل بريطاني، وهي بفستان صباحي بسيط وسط المناظر الطبيعية،وبعدها عادت التعليقات تتزايد بعد ظهورها مع والدتها شرين رضا في مناشقة بينهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبعدها أنتشر التنمر عنها وعن مظهرها وملامح وججها، والذي أثار غضب الفنانة شرين رضا وخرجت للجمهور برد عنيف ليتوقف الكل عن حملة التنمر.