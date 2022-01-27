/675485/أسامة-خليل-منتخب-مصر-قدم-مباراة-كبيرة-أمام-كوت-ديفوار-ومحمد-صلاح-نجم-عالمي

أكد أسامة خليل، نجم الإسماعيلي السابق أن منتخب مصر استحق الفوز أمام كوت ديفوار والصعود لدور الثمانية بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" " منتخب مصر قدم مباراه كبيره أمام كوت ديفوار خلال دور 16 لكأس أمم أفريقيا وقدم اللاعبون أداء متميز".

وزاد "محمد صلاح نجم عالمي وقدم مباراة تليق بأفضل لاعب في العالم وكانت له فرص خطيرة خلال المواجهة وصنع 7 فرص محققة وكان في الموعد المنتظر".

وتابع" أرى أن عمر مرموش لاعب ذكي ويستطيع التعامل مع المباريات الكبرى وينظم المجهود خلال أحداث المباراة وكان من نجوم المباراة".

وأكمل "كارلوس كيروش لديه خطة استرتيجية معينة خلال المباريات وظهرت خبراته الكبيرة في مباراة كوت ديفوار وأتمنى مواصلة المشوار".

واختتم" مواجهة المغرب صعبة ولكن لاعبي منتخب مصر يستطيعوا تحقيق الفوز بعد الأداء الذي تم تقديمه في مباراة أمس أمام كوت ديفوار".

أحداث مباراة مصر والمغرب

حقق منتخب المغرب الفوز في 7 مواجهات سابقة، وكان آخر فوز على حساب مصر في 2001 بتصفيات كأس العالم بهدف مصطفى حجي.

أما منتخب مصر فقد حقق الفوز في مبارتين فقط، وكان التعادل حاضراً خلال 4 مواجهات سابقة.

سجل منتخب المغرب في شباك مصر 12 هدفا من قبل، بينما أحرز مهاجمو مصر 5 أهداف فقط.

ألتقى المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا في 6 مواجهات سابقة من قبل وحققت المغرب الفوز في 3 مواجهات، بينما مصر فازت في مواجهتين، والتعادل كان في مباراة واحدة.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.

وحاول مصطفى محمد في كرة استلمها من محمد صلاح، صوبها بقوة ونجح الحارس في إخراجها لركلة ركنية للفراعنة، وبدأ بعدها هدد الأفيال مرمى الفراعنة في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم سنجاري بركلة مزدوجة ،ولكن نجح الشناوي في التصدي للكرة بنجاح.