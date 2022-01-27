/675487/محافظ-سوهاج-يتابع-موقف-توصيل-المرافق-للسوق-الحضرى-الجديد-بجهينة

تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج موقف توصيل المرافق للسوق الحضرى الجديد بمدينة جهينة، إحدى مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تمهيدا لتشغيل السوق وطرح المحلات للمستفيدين، ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية بديلة ذات مظهر حضارى لائق.

وأوضح أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة جهينة ، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الاقليم بشأن سرعة إلانتهاء من جميع أعمال المرافق الخاصة بالسوق الحضري بمدينة جهينه ، فقد تم البدء فى أعمال الحماية المدنية، وتوصيل شبكات الحريق للسوق الحضري لافتا الى التنسيق مع شركتى المياه والكهرباء لبدء العمل فى توصيل مرفقى المياه والصرف الصحى والكهرباء، تمهيدا للاعلان عن مزايدة علنية محلية لتأجير السوق وتسكين الباعة الجائلين، مع تخصيص نسبة لذوي الهمم وفقا لتوجيهات السيد الوزير المحافظ.

يذكر أن السوق الحضرى الجديد بمدينة جهينة تم إنشاؤه بتكلفة 4 مليون و600 الف جنيه، و يشمل 106 محل تجارى، بالاضافة الى نقطة لشرطة المرافق، ويهدف الى القضاء على الاسواق العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بجهينة.

دوات تعريفية بالقانون 152 لتنمية المشروعات بمراكز سوهاج

على جانب اخر تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن عقد ندوات تعريفية بالقانون 152 لتنمية المشروعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بعقد ندوة توعوية بالقانون والحوافز و المزايا و إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بقاعة مؤتمرات مجلس مدينة دار السلام، بحضور محمد فقير القائم بأعمال رئيس المركز، وممثلي جهاز المشروعات، وعدد من أصحاب المشروعات بالمركز .

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، والتواصل المستمر مع كافة الجهات و الهيئات المعنية لتفعيل قانون ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية .

وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة دار السلام أن تلك الندوات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف الندوات التوعوية بقانون 152 الخاص بتوفيق أوضاع أصحاب المشروعات الصغيرة وإزالة أي معوقات لتنفيذ القانون، والعمل على توفيق أوضاع المشروعات الغير مرخصة .