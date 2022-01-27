/675489/النائب-تامر-عبدالقادر-يكشف-لـتحيا-مصر-تفاصيل-اقتراحه-الخاص-بتوفير-سكن-لمعدومي-الدخل

كشف النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لـتحيا مصر عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن توفير سكن لمعدومي الدخل ومفترشي الأرصفة، لافتا أنه في ظل ما نشهده من مشروعات سكنية ضخمة وتوفير السكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلا أنه لابد من توفير السكن لمعدومي الدخل.

دوت الخليج

وأضاف عبد القادر، أن المقترح يعتمد علي منظمات وجمعيات المجتمع المدني، حيث أنها المسئولة عن تنفيذ المقترح من خلال قيامها بجمع الحالات التي ليس لديها مصدر دخل، بالإضافة إلي مفترشي الأرصفة، علي أن تجمعهم وتقوم بعمل تأهيل نفسي لهم لدمجهم في المجتمع، فضلا عن تدريبهم علي حرفة معينة ثم تقوم بتسليمهم لوزارة التضامن الاجتماعي حتي يتم تصنيفهم.

اقتراح بتوفير وحدات سكنية لمعدومي الدخل ومفترشي الأرصفة

وتابع عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: بعد ذلك تقوم وزارة التضامن بإرسالهم إلي وزارتين وهما وزارة الإسكان لعمل وإنشاء وحدات سكنية لمعدومي الدخل وتدفع المقدمة الجمعية الخيرية التي قامت بتدريب هذا الشخص، والوزارة الأخري هي وزارة القوي العاملة لتوفير فرصة عمل في أحد مصانع القطاع الخاص وفقا للحرفة التي تدرب عليها الشخص في الجمعية الأهلية، ومن خلال المرتب يتم سداد قسط الشقة.

واستكمل عبدالقادر: هنا نستطيع القول أن هذا الشاب أخذ حقوق شبه متكاملة للاندماج في المجتمع مرة أخري، حتي يتم القضاء علي ظاهرة التشرد، مؤكدا أن المقترح لم يطرح بعد للمناقشة كما أنه لا يكلف الدولة كثيرا ومنطمات المجتمع المدني لديها ميزانية لمثل هذه الأعمال.

وكان قد حل النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد، حيث تطرق عبد القادر لمشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار ودوره في تشجيع الاستثمار االسياحي و الترويج للآثار، وتحدث عن اقتراحه الخاص بضرورة تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الآثرية، كما تطرق عضو مجلس النواب لقانون الإيجار القديم مؤكدا أن مناقشات البرلمان ستكون منصفة للمالك والمستأجر،وتحدث أيضا عن اقتراحه بشأن توفير الوحدات السكنية لمعدومي الدخل ومفترشي الأرصفة.