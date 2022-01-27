/675491/تعيين-النائبة-آية-مدني-لعضوية-لجنة-المرأة-بالاتحاد-الدولي-للخماسي-الحديث

أختار الاتحاد الدولي للخماسي الحديث النائبة البرلمانية آية مدني، سفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية،وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، لتعيينها في لجنة المرأة بالاتحاد.

دوت الخليج

وقالت مدني، في تصريحات صحفية، إنه بعد إنتهاء فترة رئاستها للجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، التي رأستها في الفترة من 2016 وحتى 2021، تم إخطارها من قبل الاتحاد الدولي بأنه تم تعيينها بلجنة المرأة وهو منصب منشأ حديثًا بالاتحاد.

تعيين النائبة آية مدني لعضوية لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث

وذكرت عضو اللجنة الأولمبية الدولية أن منصبها الجديد والذي أنشأ حديثًا يهدف إلى تمثيل المرأة فيما يتعلق بممارسة رياضة الخماسي الحديث ووضع خطة ورؤية لازالة اي معوقات قد تمنعها من استكمال مشوارها الرياضي.

وأشارت إلى أن فترة توليها للمنصب الجديد مستمر حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

وشغلت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبطلة مصر في رياضة الخماسي الحديث، العديد من المناصب الدولية، حيث تولت رئاسة لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وعضوية لجنة اللاعبين وعضوية لجنة التطوير الرياضي باللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى عضوية اللجنة الخماسية للإشراف على رياضة الملاكمة بأولمبياد طوكيو بعد حل الاتحاد الدولي للعبة، ورئاسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.