/675497/حاجة-جديدة-وخرجت-من-الروتين-تصريحات-الفنان-إياد-نصار-عن-فيلم-أصحاب-ولا-أعز

صرح الفنان إياد نصار العديد من التصريحات المثيرة للجدل خلال لقائه مع نتفلكس هو ونجوم فيلم أصحاب ولا أعز، وقد ضم اللقاء أيضاً جميع النجوم العاملين على الفيلم.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل تصريحات الفنان إياد نصار خلال لقاء مع نتفلكس وذلك خلال السطور القادمة.

تصريحات الفنان إياد نصار في لقاء نتفلكس

صرح الفنان إياد نصار في لقاء نتفلكس قائلاً:”الفيلم عامل زي ورشة عمل بالنسبالي، ممكن ألعب اللعبة دي في الحقيقة عادي معنديش أي مشكلة، الدور جديد عليا وخرجت من الروتين”.

واللعبة يترك فيها اللاعبون هواتفهم المحمولة على طاولة الطعام ويسمحون للآخرين بأن يستمعوا إلى كل الاتصالات التي تأتيهم وأيضا كل رسائل واتساب أو أي رسائل تأتيهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك البريد الإلكتروني.

دور إياد نصار في فيلم 11:11

ننشر دور إياد نصار في فيلم 11:11 حيث يجسد دور محامٍ ويدعى "سعيد"، ويواجه العديد من الصعوبات فى حياته ويحاول الإنتحار برصاصة، وبالصدفة هذه الرصاصة تتنقل من شخص إلى آخر .

فيلم 11:11

يعد فيلم 11:11 من بطولة كل من الفنان اياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبى وهند عبدالحليم وعمر الشناوى ومعتز هشام، وإخراج كريم أبوزيد فى أول تجربة إخراجية له في السينما وتأليف ياسر عبد الباسط .

إياد نصار في فيلم أصحاب ولا أعز

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.