/675502/مقتل-وإصابة-10جنود-حصيلة-إطلاق-نار-غامض-بأوكرانيا

قتل وأصيب 10 جنود أوكرانيين فجر اليوم الخميس، في حادث اطلاق نار قام به جندي ضد زملاؤه دون أن تعرف الاسباب، حيث قام جندى أوكرانى بإطلاق النار على 5 من زملائه، فى حادث غامض بمدينة دنيبرو بشرق البلاد.

دوت الخليج

وسائل إعلام محلية، قالت انه في حوالى الساعة الرابعة فجرا، أطلق جندى يبلغ من العمر 20 عاما النار من رشاش آلى داخل غرفة الحراسة، حيث كان يوجد 22 شخصا، حيث لقى 4 أشخاص مصرعهم فى الموقع، وتوفى آخر متأثرا بجراحه في وقت لاحق، كما أصيب 5 أشخاص آخرون بجروح نتيجة الهجوم، فيما تمكن مطلق النار من عبور السياج والاختفاء.

إلقاء القبض على مطلق النار

فيما أعلنت السلطات الأوكرانية إلقاء القبض على مطلق النار، العنصر في الحرس الوطني أرتيوم ريابتشوك، في ضواحي مدينة دنيبرو. وفي سياق الأزمة الأوكرانية، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية التأثير على المصالح التجارية والاقتصادية الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا .

حزمة عقوبات جديدة محتملة

المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في مؤتمر صحفي بواشنطن، نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، إن " أي حزمة عقوبات جديدة محتملة ستكون أبعد بكثير مما حدث عام 2014، وهذا يشمل التأثير على الأعمال والمصالح الاقتصادية للرئيس بوتين وقيادة الحكومة الروسية، وشددت ساكي على أن سياسة الولايات المتحدة بشأن هذه القضية لم تتغير، حيث لا تستبعد الولايات المتحدة أي خيارات لردع الهجوم الروسي. الولايات المتحدة أكدت مرارًا أنها اتفقت مع الحلفاء والشركاء الغربيين على عقوبات "غير مسبوقة" لروسيا، والتي تشكل رد غربي "سريع وحاد وموحد" إذا شنت أي هجوم على أوكرانيا . بينما قال مسئولون أمريكيون، فى وقت سابق إن هناك تقاربًا متزايدًا مع الاتحاد الأوروبى بشأن فرض عقوبات مالية تهدف إلى شل البنوك الروسية فى حالة غزو أوكرانيا، فى خطوة وصفتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء، بأنها أحدث مجهودات الدول الغربية لتنسيق مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة لهجوم محتمل.