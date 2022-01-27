قنا تبحث خطة تطوير صناعة العسل الأسود لتصديره للخارج

جدة - نرمين السيد - ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة نائبا عن أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة تيسير تراخيص العسل الأسود فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطة المحافظة لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية التنافسية بمراكز نجع حمادى وأبوتشت وفرشوط.





حضر الاجتماع الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وأحمد الشرقاوى المدير الإقليمى لمحافظات الصعيد لمركز تحديث الصناعة، ومحمود العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا وأحمد كحله ميسر التكتلات بمكتب تنسيق البرنامج ومحمد نصر مدير عام إدارة البيئة بديوان عام المحافظة وممثل عن إدارة الحماية المدنية بقنا وممثل عن مديرية الشئون الصحية وفريق عمل التكتلات الاقتصادية.

وأكد السكرتير العام لمحافظة قنا، أن الإجتماع يهدف إلى بحث واستعراض أدوار أعضاء لجنه التسيير وآلية العمل والمهام لكل عضو داخل اللجنة مع استقبال مقترحات أعضاء اللجنة بالتنسيق مع ممثل هيئة التنمية الصناعية من الإدارة المركزية.

وأضاف الطيبى أن تكتل صناعة العسل الأسود يعتبر واحدا من أهم التكتلات التى يستهدفها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتسعى المحافظة من خلاله لتطوير 200 عصارة للعسل على مستوى ثلاث مراكز رئيسية بالمحافظه هى نجع حمادى، فرشوط، أبو تشت، نظرا لأن تطوير صناعه العسل الأسود وتحديث الآلات والمعدات الخاصة بها تسهم فى تحسين جودة المنتج النهائى بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج، وإعداد خطة للمنافسة فى الاسواق الخارجية بمنتجات صغار المصنعين، مؤكدا أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادى للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.

وأوضح الدكتور علاء شاكر أنه تم تشكيل لجنة تسيير التراخيص بعد دراسة مستفيضة لكافة الجوانب المتعلقة بإحتياجات القطاع حيث وجد أن من أهم التحديات التى يعانى منها القطاع هو عدم تبعيته للقطاع الرسمى مما يعوق حصول العاملين به على بعض الخدمات والميزات كالحصول على التمويل والدعم الفنى وتسويق المنتج بشكل رسمى، لافتا أن اللجنة تهدف إلى تقديم الدعم الفنى والإدارى لعصارات العسل الأسود الراغبة فى التحويل من القطاع الغير الرسمى إلى القطاع الرسمى.