محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية لرفع مياه الأمطار

وذكر بيان للمحافظة، اليوم الخميس، أن المحافظ تفقد شوارع (النحاس، الفاتح، ابن الفارض، الإسكندرية، المحطة، الممشى السياحى بالسيد البدوى، عمر زعفان، الجلاء، كوبرى فاروق، سكة المحلة،الكورنيش من سكة المحلة حتى منطقة الاستاد) موجها نائب المحافظ السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال رفع المياه بقرى مدن المحافظة على مدار اليوم.
ووجه رحمى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإلغاء كافة الراحات والإجازات خلال يومى الجمعة والسبت أو لحين انتهاء موجة الطقس التى تتعرض لها المحافظة، مع انتشار كافة المعدات فى نقاط التمركز والتعامل الفورى فى كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار التى تجمعت بالشوارع والميادين ببعض المناطق، مكلفا بالتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أى حوادث حرصا على حياة وسلامة المواطنين.
كما وجه محافظ الغربية غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمتابعة الموقف مع غرف العمليات الفرعية والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة قد تحدث.
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