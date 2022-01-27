واصف غالى: هناك نهضة غير مسبوقة للدراسات القبطية فى الجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - أصدرت جمعية الآثار القبطية بتوجيهات من البابا تواضروس الثانى، كتاب بعنوان "أطروحات مضيئة فى الدراسات القبطية فى الجامعة المصرية" تضمن ملخصات الـ 24 أطروحة دكتوراه وماجستير فى مجال الدراسات القبطية للأخذ بيد الباحثين والتعريف بهم على المستويين المحلى أولا والدولى ثانيا من خلال المجلة الدولية للجمعية BSAC.





وأشاد البابا تواضروس بكلمته فى الكتاب، بجمع الأساتذة الجامعيين والدارسين، فى الدراسات العليا لرسائل الماجستير والدكتوراه، وحيى فيهم الاجتهاد والمثابرة فى البحث والدراسة والتحضير، والتقدير والاعتزاز بالمجهودات القيمة التى قاموا بها من أجل العلم، لتقديم دراسات جادة فى موضوعات شتى، تفيد المعرفة والتحصيل فى مناحى حياة المصريين.

وجاء فى كلمة رئيس جمعية الآثار القبطية واصف بطرس غالى فى تقديم الكتاب: "لا بد أن نوجه الشكر والتقدير لقيادات الجامعة المصرية لاهتمامها بدراسة الفترة من تاريخ مصر التى لقبت ”بالعصر القبطى“، والتى كانت مهملة فى تعليم تاريخ الأمة القبطية، أن الحضارة المصرية من أقدم الحضارات المعروفة فى تاريخ العالم القديم، وقد تأثرت هذه الحضارة على مرور العصور بثقافات خارجية متنوعة كالفارسية، واليهودية، واليونانية، والرومانية، والمسيحية، والإسلامية، مما خلق الشخصية المصرية الحديثة بالتنوعات فى وجدانه".

وتابع: "وهنا تظهر أهمية معرفة تاريخ مصر فى عصوره المتنوعة وأثرها فى تكوين الشخصية المصرية، فدراستكم هذه تاخذ جزء من هذه الآثار فى فترة محدودة من تاريخ مصر، وهو جزء يستحق الدراسة، ويستحق أن ينشر حتى يعلم المصرى أصوله المصرية ذو التاريخ الذى يضرب فى عمق الهوية المصرية الصميمة. أنتم عنصر مساعد فى مستقبل نشر هذه المعرفة بصفتكم أولا أساتذة ودراسيين وباحثين فى الدراسات القبطية بمجالاته المتنوعة، وودور جمعية الآثار القبطية بصفته أعرق وأقدم مؤسسة فى هذا المجال أن تقوم بنشر تلك الدراسات والأخذ بيد الباحثين والتعريف بهم على المستويين المحلى والدولى، وهو ما يساعد على اندماج الشخصية المصرية كنسيج واحد".

ومن الأوراق المنشورة فى الكتاب، ملخص دراسة للباحــثة سلفانا ﭼورﭺ عطالله عازر عن موضـــوع رسالة الدكتوراه :"تصوير ذوى اللحى فى الفن القبطى من القرن الخامس الميلادى للقرن الثامن الميلادى (دراسة أثرية مقارنة)، وملخص دراسة للباحــثة إسراء خليل إبراهيم عن موضــوع رسالة الماجستيــر : " آثر العامل الدينى على عمارة الكنائس فى مصر من القرن الرابع الميلادى حتى القرن العاشر الميلادى (دراسة آثارية معمارية) وملخص دراسة للباحــثة إسراء خليل إبراهيم عن موضــوع رسالة الماجستيــر : " آثر العامل الدينى على عمارة الكنائس فى مصر من القرن الرابع الميلادى حتى القرن العاشر الميلادى (دراسة آثارية معمارية)".

وملخص دراسة للباحث أحمد سعيد مرزوق غالى عن موضــوع رسالة الدكتوراه: "الموضوعات والزخارف المصورة على الأوستراكا القبطية دراسة أثرية من خلال مجموعة غير منشورة بالمتحف القبطى " وملخص دراسة للباحث أحمد سعيد مرزوق غالى عن موضــوع رسالة الدكتوراه: "الموضوعات والزخارف المصورة على الأوستراكا القبطية دراسة أثرية من خلال مجموعة غير منشورة بالمتحف القبطى "وملخص دراسة للباحثــة مى محمود محرم عن موضــوع رسالة الماجستير: " الظــــرفان القبطيـــان ودراسة لغويـــة"، وأيضا ملخص للباحث أنطونيوس فرنسيس نخلة فلتس عن موضــوع رسالة الدكتوراه: " ترتيب التصاوير الدينية فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومدلولاتها.



يذكر أن جمعـــيــة الآثـار القبطــيـة أقــدم وأعـــرق مـؤسســة فى الدراســات القبطـــيـة، حيث تأسست عام 1934م أى أن عمرها يزيد عن 89 عاما، جمعـــيــة الآثـار القبطــيـة أم الدراسات القبطية، وخرج من رحمها الاتحاد الدولى للدراسات القبطية، وخرج من رحمها مصطلح كوبتولوجى (Coptology)أى علم القبطيات.