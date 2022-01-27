عاجل- وزراء وصحفيين.. حشد كبير فى وداع ياسر رزق (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس تشييع جنازة على الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، الذى وافته المنية صباح أمس متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات الصحفية والإعلامية.





وبدأ ياسر رزق، عمله الصحفى فى مؤسسة أخبار اليوم القومية، لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التى تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا. وبعد 6 سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة الصادرة عن «ماسبيرو»، عاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية.

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