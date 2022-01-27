إعادة تنظيم حركة السير داخل جامعة القاهرة حرصًا على سلامة منتسبيها

د. الخشت: تكليفات صارمة بتطوير منظومة الحماية المدنية والأمان والسلامة بالجامعة والمدن الجامعية والمستشفيات

وضع تصور لتطوير ورفع كفاءة الحرم الجامعي

حرصًا على سلامة منتسبي جامعة القاهرة، بدأت إدارة الشؤون الهندسية بجامعة القاهرة، وضع مطبات صناعية لتنظيم حركة السير والحد من سرعة السيارات داخل الحرم الجامعي ومدن الطلبة والمدينة الرياضية، وذلك في إطار مراعاة تحقيق الأمان بالجامعة.

وتفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ما تم من تركيب مطبات صناعية خاصة في التقاطعات وقُرب ممرات المشاة، مؤكدًا وضع ضوابط ومعايير محددة لإنشاء هذه المطبات الصناعية ومراعاة الدقة في تنفيذها حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر سواء بالسيارات أو قائديها أو بالمُشاة داخل الجامعة.

وكان قد عهد الدكتور محمد الخشت، إلى كلية التخطيط العمراني برئاسة الدكتور هشام البراملجي عميد الكلية، بوضع تصور لتطوير ورفع كفاءة الحرم الجامعي، حرصًا على سلامة منتسبي الجامعة، علاوة على تكليف المختصين بتطوير منظومة الحماية المدنية والأمان والسلامة بالجامعة والمدن الجامعية والمستشفيات، بالإضافة إلى التكليفات الخاصة بمراجعة وصيانة منظومة الكهرباء والمياه والمصاعد، والتنسيق مع وزارة الكهرباء، من خلال التنسيق المباشر بين رئيس الجامعة ووزير الكهرباء السيد أ. د. محمد شاكر ، والتنسيق الدائم مع السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة . خاصة أن الجامعة تضم نحو 20 مستشفى 167 مركزا 27 كلية ومعهدا ونحو 270 ألف طالب وطالبة، ونحو 40 ألف عضو هيئة تدريس وموظف، وهو ما يتطلب تطوير دائم لتحقيق الأمان والسلامة للجميع.