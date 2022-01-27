مفتي الجمهورية ينعى الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر...

نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- فضيلة العالم الكبير الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد النبي العدوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية.
وقال فضيلة المفتي في بيان له: إن العالم الفقيد كان فقيهًا من الطراز الأول، تخرج على يديه المئات من طلاب العلم الشرعي، وله العديد من المؤلفات الفقهية والأصولية المهمة التي أَثْرَتِ المكتبةَ الإسلامية، ودرسها طلابه في جامعة الأزهر الشريف.
وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء إلى أسرة العالم الجليل وتلامذته ومريديه، داعيًا الله أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل ما قدمه من علم شفيعًا له، وأن يلهم محبيه الصبر والسلوان.
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