تطورات جديدة في واقعة المتهم بتأدية الامتحان بدلا من اللاعب مصطفى محمد

جددت الجهات القضائية المختصة بالجيزة حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بآداء الامتحانات بدلا من مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر لكرة القدم، بأحد المعاهد التعليمية في أبو النمرس.

واستمعت النيابة لأقوال الشاب المتهم، والذي قال، إنه حاول دخل لأداء الامتحان بدلًا من صديقه لاعب المنتخب لمساعدته خوفًا من رسوبه، نظرًا لكونه فى مهمة وطنية مع المنتخب المصرى المشارك فى بطولة الأمم الأفريقية، وأوضح إنه خريج كلية الآداب.

واعترف المتهم، بمشاركته فى 3 امتحانات سابقة بدلًا من اللاعب مصطفى محمد، قبل أن يتم اكتشاف الواقعة، فى الامتحان الرابع.

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في واقعة ضبط شاب، لاتهامه بآداء الامتحانات بدلا من مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر لكرة القدم، بأحد المعاهد التعليمية في أبو النمرس، وشملت التحريات والتحقيقات فحص أوراق الإجابة، حيث ذكر المتهم خلال المناقشة الأولية معه عقب ضبطه، أنه أدى الامتحان بدلا من اللاعب في 3 مواد دراسية.

كما استمعت جهات التحقيق لأقوال مكتشف واقعة انتحال الصفة بالمعهد، بالإضافة إلى أقوال عددا من العاملين بالمعهد، لكشف كيفية دخول المتهم لإداء الامتحان بدلا من اللاعب، وحقيقة أداءه الامتحان في مواد دراسية سابقة هذا العام.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من مسؤولى معهد بأبو النمرس، أفادوا فيه بضبط شاب لاتهامه بأداء الامتحان بالفرقة الثانية، بدلا من لاعب كرة شهير، واعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.