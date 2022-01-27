/675503/رموز-الصحافة يشيعون-جثمان-الكاتب-الصحفي-ياسر-رزق-إلى-مثواه-الأخير

شيع منذ قليل رموز الصحافة المصرية وعدد من الشخصيات العامة، جثمان الكاتب الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة .

دوت الخليج

تشييع الجثمان جاء بحضور كل من الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، عصام كامل، رئيس تحرير جريدة فيتو، الكاتب الصحفى خالد ميرى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الإعلامى نشأت الديهى، والناقد الرياضى عصام شلتوت.

أيضا حضر تشييع الجثمان الكاتب الصحفى جمال فهمى، الكاتب الصحفى يحيى قلاش، الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الأسبق.

العمل محررا عسكريا

الكاتب الصحفى ياسر رزق، بدأ عمله الصحفى فى مؤسسة أخبار اليوم القومية، لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التى تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا. وبعد 6 سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة الصادرة عن «ماسبيرو»، عاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في 18 يناير 2011، أي قبل نحو أسبوع من اندلاع ثورة «25 يناير»، ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، واستمر في قيادة العمل بها بنجاح تمكن خلالها من رفع توزيعها.

سنوات الخماسين

وكان قد شارك الكاتب الراحل ياسر رزق فى آخر ندواته منذ 10 أيام، حيث أقيمت ندوة لمناقشة كتابه سنوات الخماسين فى دار الأوبرا المصرية وأدارها الدكتور سامى عبد العزيز كما شارك فى المناقشة كل من منير فخرى عبد النور وزير الصناعة الأسبق