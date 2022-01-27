لايستخدم للوقاية.. «الصحة» تعلن تفاصيل وضوابط استخدام عقار «مولنوبيرافير» والفئات المستحقة

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دوت الخليج

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أكد إن دواء "مولنوبيرافير" الذي تم إدراجه في البرتوكول العلاجى لكورونا هو الدواء الأول الذي يؤخذ عن طريق الفم، وهو مضاد للفيروسات ويتم أخذه في الأيام الأولى من الإصابة. وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن العقار الجديد يعمل على تقليل حدة الإصابة، ويتم التعامل به مع الفئات الأكثر عرضة للإصابات الشديدة.

الفئات المستحقة

الدكتور حسام عبد الغفار أوضح ان مولنوبيرافير دواء لا يؤخذ للوقاية، ويتم استخدامه مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولا يوجد تعارض بينه وبين لقاح كورونا، والمانع الوحيد له هو وجود حساسية شديدة، خاصة وأن اللقاحات تعمل على زيادة المناعة فقط لمواجهة الفيروسات، وإنما هذا الدواء، هو يتعامل مباشرة مع الإصابة".

ضوابط صرف العقار الجديد

وحول ضوابط صرف العقار الجديد قال الدكتور حسام عبد الغفارأن الدواء الجديد يصرف داخل المستشفيات وفق وصفة طبية من الطبي المعالج وهناك، موضحاً إنّ خمس شركات من بين 14 شركة تقدمت بالفعل ستنتج عقار كورونا.

اسباب ارتفاع عدد الإصابات اليومية لكورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، كشفت اليوم عن اسباب ارتفاع عدد الإصابات اليومية لكورونا لأكثر من 45% من الإصابات، مشددة على أن معظم الإصابات متمثلة في متحور أوميكرون وفي المرتبة الثانية متحور دلتا. الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أكد أن ارتفاع الاصابات اليومية بسبب عدم اتباع الاجراءات الاحترازية واستهتار المواطنين بارتداء الكمامات والنظافة المتعلقة بالأيدى وتابع 80 % من الاصابات بسيطة ومتوسطة ولا يوجد خطورة من اوميكرون، وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن هناك تراجع كبير في نسب الدخول للمستشفيات وبلغت نسب الاشغال 40% بينما تراجعت نسب الحجز الداخلي بنسبة 60% أضاف أنه لا يوجد متحورات جديدة . كما أشار إلى أن معدل انتشار متحور أوميكرون سريع جدًا، حيث أن الشخص من الممكن أن يصيب من 10 إلى 12 شخصًا أخرين حتى لو لم يظهر عليه الأعراض، في الأماكن المغلقة وهو ما أدى للانتشار في أماكن مغلقة والتواصل بين الأشخاص في أماكن العمل والدراسة وتابع : الأعداد في مصر ازدادت بسبب متحور أوميكرون، والزيادة بعد الانخفاض المؤقت في الأعداد تعتبر أمواج ارتدادية نتيجة المتحور نفسه ومعدل انتشاره على مستوى العالم .