مؤسسة«حياة كريمة» توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية

/675525/مؤسسةحياة-كريمة-توقع-بروتوكول-تعاون-مع-المجلس-الأعلي-للمستشفيات-الجامعية

وقعت مؤسسة حياة كريمة، بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بهدف توحيد جهود الدولة الساعية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً فى التجمعات الريفية، وتوفير الدعم المالي لذلك.

دوت الخليج

بروتوكول تعاون بين حياة كريمة والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية

ينص بروتوكول التعاون على قيام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مستشفياته ووحداته المختلفة، بتقديم الخدمات الطبية بالمجان، للحالات المرضية التي تحيلها إليه المؤسسة، وذلك في إطار العمل المشترك، لصالح المبادرات والأعمال الوطنية، ولتقديم الخدمات والتدخلات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تقديم التوعية الطبية للمواطنين في مختلف محافظات مصر.

يتمثل دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في استقبال وعلاج الحالات المحالة إليه من مؤسسة «حياة كريمة» وتعيين فريق لمتابعتها واتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية، بالإضافة إلى التعاون في توفير التسهيلات اللوجستية، وكذلك المتطوعين، بما ييسر تنفيذ الأعمال محل التعاون، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع المحافظات والجهات المعنية بتنفيذها.

وقع البرتوكول عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعن مؤسسة «حياة كريمة» الدكتورة ندى الدمياطي مدير القطاع الطبي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

حضر توقيع البروتوكول آية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة» و غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، ويوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المستهدفة بالمؤسسة، بالإضافة إلى عدد من قيادات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.