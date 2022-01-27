هالة أبو السعد: قمنا بدور التنفيذي لفك التشابكات المعوقة لتنفيذ قانون المشروعات الصغيرة«فيديو»

/675504/هالة-أبو-السعد-قمنا-بدور-التنفيذي-لفك-التشابكات-المعوقة-لتنفيذ-قانون-المشروعات-الصغيرةفيديو

قالت الدكتور هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت 33 حلقة نقاشية لاستخراج قانون للمشروعات الصغيرة يسهل من خلاله إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مثمنة دورها فى امتصاص نسبة البطالة والقضاء عليها.

دوت الخليج

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت وكيل مشروعات النواب،خلال لقائها ببرنامج السلطة التشريعية المذاع على فضائية إكستر نيوز عبر زوم، أن القانون رقم 152 لـسنة 2020 يسهل حل التشابكات التي تعوق المشروعات الصغيرة، مثمنة قيام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بدور التنفيذي للمساعدة فى حل هذه التشابكات، من خلال عمل حلقات نقاشية مع الوزرات المعنية و الجلوس مع كل محافظة على حدى.

ولفتت أبو السعد إلى ان إصدار وزارة التنمية المحلية لأول كتاب دوري لكل محافظة لحل التشابكات من أولي خطوات تنفيذ القانون على ارض الواقع، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتويطة، وهو المعني بتراخيص واجراءات المشروعات الصغيرة.