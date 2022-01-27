هالة أبو السعد: المشروعات الصغيرة قاطرة حقيقية لتنمية الاقتصاد المصري«فيديو»

/675506/هالة-أبو-السعد-المشروعات-الصغيرة-قاطرة-حقيقية-لتنمية-الاقتصاد-المصريفيديو

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لأن المشروعات الصغيرة تعتبر قاطرة حقيقة لتنمية الإقتصاد لمصري، مشيرة إلى أهمية دورها كعامل اساسي للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

دوت الخليج

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشارت وكيل مشروعات النواب، خلال لقائها ببرنامج السلطة التشريعية المذاع على فضائية إكسترا نيوز عبر زوم، إلى أن القيادة السياسية طالبت بشرعنة المشروعات الصغيرة لأنها من المشروعات الأكثر إنتاجية، مضيفة” قد يكون هناك مشروعات خدمية، فضلا عن أن لقانون يشمل باب مختص بالمشروعات الرائدة ورواد الأعمال.

وشددت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ، تدعم ملف المشروعات الصغيرة بكامل قواها.