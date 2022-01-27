«أنا حشورة».. تصريحات نادين لبكي عن فيلم أصحاب ولا أعز

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صرحت الفنانة نادين لبكي العديد من التصريحات خلال لقائها مع نتفلكس هي ونجوم فيلم أصحاب ولا أعز، وقد ضم اللقاء أيضاً جميع النجوم العاملين على الفيلم.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل تصريحات الفنانة نادين لبكي خلال لقاء مع نتفلكس وذلك خلال السطور القادمة.

تصريحات الفنانة نادين لبكي في لقاء نتفليكس

صرحت الفنانة نادين لبكي خلال لقاء نتفلكس قائلاً: ”يمكن بخاطر وبجرب افوت في اللعبة لأن بطبعي حشورة وشخصية مي بفتكر كل إمرأة بتحس حالها قريبى منها”.

وتابعت: ”في هواجس الكبر وفي هواجس خسارة نظرة الآخر لها وهواجس أنه كبرت الأولاد واشتغلت وربت وأنا وين من كل هذا الشئ؟ وبحس حالي قريب منه”.

واللعبة يترك فيها اللاعبون هواتفهم المحمولة على طاولة الطعام ويسمحون للآخرين بأن يستمعوا إلى كل الاتصالات التي تأتيهم وأيضا كل رسائل واتساب أو أي رسائل تأتيهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك البريد الإلكتروني.

نقيب الفنانين اللبناني عن فيلم أصحاب ولا أعز

قال جهاد الأطرش، نقيب الفنانين فى لبنان، إن الوسط الفني اعتاد على حرية الرأي والإبداع في مصر ولبنان، بالإضافة أنهم ينظرون إلى مصر على أنها هوليوود الشرق ويقدرون كل الفنانين المصريين لما بذلوه من أعمال رائعة تفيد المجتمع ولا تؤذيه بالمرة.

وأشاد النقيب جهاد الأطرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، بقدرات الفنانة منى زكي قائلا: "منى زكى لا تستاهل إلا الخير لفنها وثقافتها الراقية والكم الهائل من الأعمال العظيمة التي قدمتها".

وأكد جهاد الأطرش، مساندتهم فى لبنان لبيان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية فى مصر، مردفًا: "أول مبادئ الفن هي إفادة الجمهور والمجتمع ونساند أشرف زكي فى بياناته وقراراته ونساند بيان نقابة المهن التمثيلية في مصر بخصوص فيلم اصحاب ولا أعز، ولم نتمكن من إصدار بيان تضامني مع الفيلم بسبب انشغال النقابة بالانتخابات ولكن سنجتمع لدراسة إصدار بيان".

فيلم أصحاب ولا أعز

ينتمي فيلم أصحاب ولا أعز لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".