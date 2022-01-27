/675508/تامر-عبد-القادر-الشوارع-المؤدية-للمواقع-الآثرية-بالأقصر-وأسوان-غير-مؤهلة-لاستقبال-السائحين

قال النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن ما انتهت إليه وزارة السياحة من أعمال تطوير في آثار مدينتي الأقصر وأسوان، وكذلك انتهاء الأعمال بشأن تطوير طريق الكباش، لافتا أن الطلب تم مناقشته الإثنين الماضي بحضور الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الدكتور مصطفي وزيري.

دوت الخليج

وأكد عبد القادر، في ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، أنه لجنة الثقافة والإعلام ستقوم بعمل زيارة لتفقد المواقع الآثرية في الأقصر وأسوان وطرق الكباش، مضيفا: وتقدمت بسؤال للدكتور مصطفي وزيري، حول دور الهيئة العامة لتنشيط السياحة ودورها في زيادة أعداد السائحين بعد افتتاح طريق الكباش وما تم ترويجه عالمية، لافتا أن الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أكد أن هيئة تنشيط السياحة وغرفة شركات السياحة لهما دور كبير في زيادة في أعداد السائحين قبل افتتاح طريق الكباش وبعد افتتاحه، وأوضح أن هناك عدد ضخم من المشروعات التي تعمل حاليا في المواقع الآثرية في مدينتي الأقصر وأسوان.

تامر عبد القادر: الطرق المؤدية للمواقع الآثرية غير مؤهلة لاستقبال السائحين

وتابع عضو مجلس النواب: النائبة داليا السعدني تقدمت بطب إحاطة بشأن تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الآثرية، لافتا أن الدكتور مصطفي أكد علي أن هناك تطوير للمناطق المحيطة للمواقع الآثرية والمؤدية لها، والأمين العام للمجلس الأعلي للآثار اشتكي من الشوارع المؤدية للمواقع الآثرية بالأقصر وأسوان بأنها غير مؤهلة لاستقبال السائحين، مشيرا أنه اتفق مع النائبة داليا السعدني علي تقديم طلب إحاطة سيكون موجه للجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بشأن الطرق المؤدية للمواقع الآثرية حتي تكون مؤهلة لاستقبال السائحين، وأن هناك تراجع في الترويج للآثار والسياحة المصرية بشكل منصف، وآثار مصر مظلومة بشكل كبير في الترويج لها.

وكان قد حل النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد، حيث تطرق عبد القادر لمشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار ودوره في تشجيع الاستثمار االسياحي و الترويج للآثار، وتحدث عن اقتراحه الخاص بضرورة تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الآثرية، كما تطرق عضو مجلس النواب لقانون الإيجار القديم مؤكدا أن مناقشات البرلمان ستكون منصفة للمالك والمستأجر،وتحدث أيضا عن اقتراحه بشأن توفير الوحدات السكنية لمعدومي الدخل ومفترشي الأرصفة.