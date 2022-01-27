/675509/رئيسا-مياه-الشرب-والهيئة-القومية-بسوهاج-يتفقدان-المشروعات-الجارى-تنفيذها-بساقلتة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب والمهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المشروعات الجارى تنفيذها بمركز ساقلتة والتى تاتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، حيث تم تفقد محطة مياه العوامية السطحية المرشحة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 51 الف متر مكعب لكل يوم وتغذى 250 الف مواطن بمدينة ساقلتة وقراها بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كما تم تفقدالمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب والوفد المرافق لة مشروع صرف صحى ساقلتة والذى يضم محطة معالجة صرف صحى ثلاثية تبلغ طاقتها التصميمية 15 الف مترمكعب يوم للمرحلة الاولى و 45 الف متر مكعب يوم للمرحلة الثانية ومحطتى رفع صرف صحى وشبكات انحدار بطول 22 كيلو متر وخط طرد بطول 1 كيلو متر بتكلفة اجمالية تبلغ 250 مليون جنيه لتخدم 250 الف نسمة فى مركز ساقلتة وقراها.

واشار رئيس مياه سوهاج الى ضرورة وضع برنامج زمنى للانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز ساقلتة قبل 30 يونيه 2022 والجارى تنفيذها تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

تجديد شهادة الايزو 9001 اصدار 2015 للعام الخامس بسوهاج

على جانب اخر حصل مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج على تجديد شهادة الايزو 9001 اصدار 2015 للعام الخامس على والتى تم منحها من الوكالة الالمانية TUV NORD بعد اجراء المراجعة الدورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان الوكالة الالمانية قامت بالتاكد من تطبيق معايير الحصول على تلك الشهادة والتى تتمثل فى اجراء الصيانة والبنية التحتية والتخطيط الجيد والتطوير والقياس والرقابة والافعال التصحيحية.

واوضحت المهندسة دعاء ناصر مدير مركز التدريب ان الحصول على هذه الشهادة يضمن جودة تدريب العاملين فى المجالات الفنية والادارية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.