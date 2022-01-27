/675510/التشكيل-الرسمي-للبنك-الأهلي-لمواجهة-الجونة-فى-كأس-رابطة-الأندية

يدخل فريق البنك الأهلي مبارات اليوم الخميس أمام فريق الجونة على ستاد القاهرة الدولى في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد الخسارة من سموحة بهدفين مقابل هدف، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل البنك الأهلي

فى حراسة المرمي: أحمد صبحي

خط الدفاع:أمير مدحت -محمد ديش- محمد ميدو – أحمد العش

خط الوسط: معروف يوسف- موسي دياوارا – أحمد سعيد – محمد بسيوني

خط الهجوم:محمد حامد – أسامة فيصل

انتهت أحداث مباراة البنك الأهلي وسموحة، بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء شهد على العديد من الفرص الضائعة من قبل الفريقين، في محاولة تسجل هدف الفوز في المبارة.

تواجه سموحة والبنك الأهلي، في إطار مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، بكأس رابطة الأندية، وذلك على ملعب "بتروسبورت".

ولجأ الحكم وليد عبد الرازق إلى تقنية الفار في المباراة، في الدقيقة الـ 84 من عمر اللقاء، بعد تدخل بين محمد شكري ظهير سموحة ومحمد بسيوني لاعب وسط البنك الأهلي.

وبهذا التعادل، يحصد البنك الأهلي وسموحة أول نقطة لهما في المجموعة، ويحتل الفريقين المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

ترتيب المجموعة الثانية

وكان سموحة خسر في الجولة الأولي من الإسماعيلي، والبنك الأهلي نال الهزيمة أيضًا من المقاولون العرب.

ويتصدر الترتيب الإسماعيلي بـ4 نقاط، ويأتي الجونة في المركز الثاني بنفس الرصيد، وثالثًا المقاولون العرب بـ3 نقاط، ثم الأهلي رابعًا بنقطتين.

تشكيل البنك الأهلي أمام سموحة:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

في خط الدفاع: محمد دبش - وأحمد ياسين - وعاصم صلاح - وأسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي - وأحمد سعيد - ومحمد حامد - ومحمد بسيوني - ومحمود قاعود .

خط الهجوم: فادي فريد .