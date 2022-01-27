/675512/ضمن-تنمية-الصعيد-استكمال-توصيل-خدمة-الصرف-الصحى-لمنطقة-الجوازات-بحي-غرب-سوهاج

تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة بمختلف القطاعات، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، تابعت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطورى رئيس الحي، أعمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الصرف الصحي بمنطقة الجوازات، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح رئيس الحي أن أعمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الصرف الصحي بمنطقة الجوازات، تشمل العمل فى عدد ٩ شوارع بالمنطقة، بتكلفة 750 ألف جنيه، لافتا الى استمرار العمل دون معوقات، والمتابعة المستمرة لأعمال المشروع.

محافظ سوهاج يتابع موقف توصيل المرافق للسوق الحضرى الجديد بجهينة

على جانب اخر تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج موقف توصيل المرافق للسوق الحضرى الجديد بمدينة جهينة، إحدى مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تمهيدا لتشغيل السوق وطرح المحلات للمستفيدين، ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية بديلة ذات مظهر حضارى لائق.

وأوضح أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة جهينة ، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الاقليم بشأن سرعة إلانتهاء من جميع أعمال المرافق الخاصة بالسوق الحضري بمدينة جهينه ، فقد تم البدء فى أعمال الحماية المدنية، وتوصيل شبكات الحريق للسوق الحضري لافتا الى التنسيق مع شركتى المياه والكهرباء لبدء العمل فى توصيل مرفقى المياه والصرف الصحى والكهرباء، تمهيدا للاعلان عن مزايدة علنية محلية لتأجير السوق وتسكين الباعة الجائلين، مع تخصيص نسبة لذوي الهمم وفقا لتوجيهات السيد الوزير المحافظ.

يذكر أن السوق الحضرى الجديد بمدينة جهينة تم إنشاؤه بتكلفة 4 مليون و600 الف جنيه، و يشمل 106 محل تجارى، بالاضافة الى نقطة لشرطة المرافق، ويهدف الى القضاء على الاسواق العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بجهينة.

زراعة 1375 شجرة بحي غرب سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بزراعة 1375 شجرة بنطاق الحي، منذ انطلاق مبادرة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج " أحلى وهي خضرة" للتشجير وزيادة المساحات الخضراء بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وذلك تماشيا مع ما يشهده العالم من ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن أعمال التشجير شملت جميع قطاعات الحي والشوارع الرئيسية والطرق العامة، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، لافتا إلى استمرار أعمال التشجير بجميع أنحاء الحي.