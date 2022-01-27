/675513/تتضمن-رفع-إلزامية-ارتداء-الكمامة-إنجلترا-تعلن-إلغاء-جميع-قيود-كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا اليوم الخميس، العودة إلى تدابير الخطة "أ" الخاصة بكوفيد-19، ورفع كل القيود بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامة وإرشادات العمل من المنزل وشهادات اللقاح.

دوت الخليج

وعلى الرغم من قرار رفع القيود، إلا أن وزير الصحة ساجد جاويد حذر من أنه "بينما نتعلم كيف نتعايش مع كوفيد، نحتاج إلى أن نكون واضحين في أن هذا الفيروس لن يختفي"، داعيا الأفراد إلى الحصول على جرعات اللقاح المعززة.

التوصية بارتداء الكمامة

بموجب الخطة "أ"، لا يزال المدراء المحليون للصحة العامة قادرين على التوصية بارتداء الكمامة في الأماكن العامة فقط وفي أماكن التعليم داخل منطقتهم، الحكومة البريطانية أشارت إلى إن هذا إجراء مؤقت، ولا تزال إرشادات مكافحة العدوى تتطلب ارتداء الكمامة في أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الأولية والصيدليات.

إصدار توصية للعمل من المنزل

وكان تم تقديم تدابير الخطة "ب" في 8 ديسمبر 2021 لإبطاء انتشار متحور "أوميكرون"، والتي فرض بموجبها على الأفراد ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والعامة، بالإضافة إلى إصدار توصية للعمل من المنزل حيثما كان ذلك ممكنا وتطلب تصاريح كوفيد للمشاركة في الأحداث الكبيرة والذهاب إلى النوادي الليلية.

إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن في وقت سابق أن مفاعيل الخطة "ب" من إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، ستنتهي يوم 26 يناير، مما يعني أن العمل من المنزل وشهادات اللقاح لم تعد إلزامية، وقال جونسون في كلمة أمام مجلس العموم إن "جميع إجراءات كوفيد-19 التي تم إدخالها لمكافحة انتشار متحور "أوميكرون" ستنتهي اعتبارا من الأسبوع المقبل، بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والمتاجر، وإرشادات العمل من المنزل وشهادات اللقاح، كما أشار إلى أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 26 يناير، وهي نقطة المراجعة المحددة مسبقا لما يسمى قيود الخطة "ب" التي تم تقديمها في ديسمبر مع انتشار "أميكرون" في كافة أرجاء المملكة المتحدة".